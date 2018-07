Jeremy Huntas sakė, kad dėl Rusijos agresijos itin svarbu išlaikyti glaudžius Britanijos ir ES diplomatijos, gynybos ir prekybos ryšius, kai Jungtinė Karalystė pasitrauks iš Bendrijos. „Kalbant atvirai, jei mums nepavyks sudaryti susitarimo, vienintelis dėl to džiūgausiantis asmuo bus Vladimiras Putinas“, – per vizitą Paryžiuje sakė Britanijos diplomatijos vadovas interviu prancūzų radijui „France Inter“ . J. Huntas pažymėjo, kad Rusija nieko netrokšta labiau kaip matyti susiskaldžiusius Vakarus. „Turime pripažinti, kad tai labai nestabilus laikotarpis pasaulio istorijoje, ir mums reikia dirbti drauge“, – pridūrė jis. „Yra Krymas, taip pat yra faktas, kad Anglijos gatvėse buvo panaudotas cheminis ginklas, ir tai, mūsų nuomone, buvo padaryta su Rusijos vyriausybės leidimu“, – sakė britų užsienio reikalų sekretorius, turėdamas galvoje ataką prieš dvigubą rusų agentą, per kurią buvo panaudota nervus paralyžiuojanti kovinė medžiaga ir kuri nusinešė vienos moters gyvybę. Tai pirmoji svarbi J. Hunto tarptautinė kelionė nuo tada, kai jis užsienio reikalų sekretoriaus poste pakeitė Borisą Johnsoną. Šis praėjusį mėnesį atsistatydino dėl nesutarimų su vyriausybės vadove Theresa May „Brexit“ klausimu. J. Huntas, savo kelionę pradėjęs pirmadienį apsilankymu Kinijoje, iš Paryžiaus vyks į Vieną, britų premjerei siunčiant ministrus į ES šalis telkti paramos Londonui. J. Huntas sakė, kad pasitraukimas iš Bendrijos nesudarius galutinio susitarimo yra „dalykas, kurio norime mažiausiai“. Jis pridūrė, kad Th. May pasirinkta strategija, įskaitant tikslą siekti Jungtinės Karalystės ir ES laisvosios prekybos zonos, kad ir ateityje būtų išlaikyti glaudūs ryšiai. „Manome, kad mums lemta ekonomiškai, diplomatiškai, strategiškai būti glaudžiai susijusiems su Europa“, – sakė jis.

