Premjerė nenurodė, kada tiksliai tai gali įvykti, pranešė vienas susitikime dalyvavęs įstatymų leidėjas. Th. May konservatorių 1922-ųjų komitete sakė „neliksianti poste per kitą derybų etapą“, nurodė Jamesas Cartlidge'as. Per tas derybas turi būti aptariami būsimi JK santykiai su Europos Sąjunga. „Žinau, kad dauguma nori naujo požiūrio ir lyderio, kuris vestų šalį kitame „Brexit“ derybu etape ir aš nenoriu trukdyti tam. Esu pasiruošusi palikti šį postą anksčiau negu norėjau ir padaryti tai, kas teisingiausia mūsų šaliai ir partijai“, – sakė Th. May konservatorių komitete. Tuo pačiu Th. May susitikimo metu prašė konservatorių palaikyti susitarimą ir užbaigti istorinę pareigą pateikiant Europos žmonėms sprendimą ir palikti Europos Sąjungą sklandžiai ir tvarkingai. Tai yra pirmas kartas, kai Th. May užsimena apie savo pasirengimą trauktis iš posto, kad užsitikrintų būtinus įstatymų leidėjų balsus „Brexit“ susitarimui. Susiję straipsniai: JK parlamentas balsuos dėl aštuonių „Brexit“ alternatyvų Šaltiniai: griežto kurso šalininkai dėl „Brexit“ jau keičia nuomonę JK turėjo palikti ES kovo 29-ąją, tačiau Th. May pavyko gauti Briuselio leidimą trumpam atidėti išstojimą po to, kai britų parlamentarai dukart didžiule persvara atmetė jos išsiderėtą „Brexit“ susitarimą. Dabar, jei JK parlamentas pritars Th. May su bloku suderintam susitarimui, šalis išstos gegužės 22-ąją. Jei ne, JK iki balandžio 12 dienos turės pasakyti ES lyderiams, ką planuoja daryti: išstoti be sutarties, atšaukti „Brexit“ ar numatyti naują kelią. JK vyriausybė galimai ruošiasi surengti naują balsavimą dėl „Brexit“ sutarties Jungtinės Karalystės „Brexit“ sekretorius Stephenas Barclay trečiadienį pasiūlė parlamentui posėdžiauti šį penktadienį – tai laikoma aiškiu ženklu, kad vyriausybė ketina surengti trečią balsavimą dėl premjerės Theresos May išsiderėto susitarimo dėl JK išstojimo iš Europos Sąjungos sąlygų. Bendruomenių Rūmų nariai gali posėdžiauti penktadieniais, jei iš anksto dėl to sutaria. „Nors suprantu, kad gali kilti tam tikrų nepatogumų, tikiuosi, jog visi nariai sutiks, kad būtų geriau, jei (posėdis) būtų (suplanuotas), bet jo neprireiktų, nei kad jo prireiktų, bet nebūtų (suplanuotas)“, – sakė S. Barclay. Vis tik kol kas neaišku, ar išties bus pasiūlyta rengti trečią balsavimą. Bendruomenių Rūmų pirmininkas Johnas Bercow trečiadienį pakartojo, kad neleis parlamentarams dar kartą balsuoti dėl dukart atmestos „Brexit“ sutarties, nebent joje atsirastų reikšmingų pakeitimų.

