Su tyrėjų ataskaita, pateikta šalies aukščiausiosios instancijos teismui, susipažino naujienų agentūra AP. Tyrėjo Cleyberio Maltos Lopeso pasirašytame dokumente taip pat raginama įšaldyti M. Temero turtą. Kaltinimai taip pat siejami su viena iš prezidento dukterų, Maristela Temer, ir dviem jo artimais padėjėjais. Generalinė prokurorė Raquel Dodge dabar turės per 15 dienų apsispręsti, ar toliau nagrinėti bylą. Jeigu ji priims tokį sprendimą, Kongreso žemutinių rūmų du trečdaliai narių turės pritarti teismo procesui ir nušalinti M. Temerą nuo pareigų. Jo kadencija baigiasi gruodžio 31-ąją. Įstatymų leidėjai nepatenkino ankstesnių teisėsaugos prašymų patraukti prezidentą atsakomybėn dėl jam pateiktų kaltinimų korupcija. M. Temeras, kurio populiarumo reitingai tesiekia kelis procentus, pradėjo eiti pareigas 2016-aisiais, paskelbus apkaltą prezidentei Dilmai Rousseff. M. Temero advokatas teigia, kad jam dar nebuvo leista susipažinti su policijos ataskaita. Prezidentas nuo pat tyrimo pradžios neigė, kad vienas iš jo įsakų dėl uostų valdymo yra susijęs su kyšiais. Į tyrėjų akiratį pateko pernai M. Temero pasirašytas įsakas, kuriuo Santoso uostui taikomos lengvatos pratęsiamos nuo 25 iki 35 metų. Be to, federalinė policija įtaria, kad už prezidento dukros namų San Paule renovaciją, kuri vyko 2013–2015 metais, galėjo būti sumokėta kyšiais, kuriuos prezidentas gavo per savo padėjėją Limą Filho. Bendrovės „J&F“ vadovai teigia, kad sumokėjo L. Filho 280 tūkst. JAV dolerių (240 tūkst. eurų) mainais į politines paslaugas. M. Temeras atlaikė ankstesnius Kongreso balsavimus, po kurių jam grėsė būti nušalintam nuo pareigų dėl kaltinimų korupcija ir trukdymu vykdyti teisingumą. Abu kaltinimus pareiškė tuometinis generalinis prokuroras Rodrigo Janotas. Vis dėlto prezidentą taip susilpnino nuolatiniai skandalai, kad jam nepavyko įvykdyti reformų, žadėtų savo politiniams sąjungininkams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.