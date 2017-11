„Prezidentas Temeras šiandien buvo išrašytas ir gali grįžti prie įprastos veiklos“, – sakoma San Paulo ligoninės pareiškime. 77-erių M. Temeras, kuris, kaip rodo viešosios nuomonės apklausos, yra pats nepopuliariausias Brazilijos vadovas, į ligoninę buvo paguldytas penktadienį. Tą pačią dieną atliktos procedūros metu jam buvo implantuoti du medicininiai stentai. Po operacijos medikai pranešė, kad procedūra praėjo sėkmingai. Dėl M. Temero sveikatos problemų buvo atidėtas pirmadienį turėjęs įvykti Bolivijos prezidento Evo Moraleso vizitas. E.Moraleso kelionė į Brazilija jau buvo kartą atidėta spalį. Televizija „Globo“, remdamasi medikais, pranešė, kad M. Temerui grėsė širdies priepuolis. Prezidentui spalį buvo nustatyta dalinė koronarinės arterijos obstrukcija, pranešė jo biuras. M. Temerui buvo skirtas aspirinas ir mažai riebalų turini dieta. Tą patį mėnesį jam buvo atlikta prostatos operacija.

