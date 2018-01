„Galime patvirtinti 14 žūčių“, – per spaudos konferenciją sakė Searos valstijos saugumo sekretorius Andre Costa. Paskelbta septynių aukų tapatybė: trijų vyrų, dviejų moterų ir dviejų paauglių. Vietos laikraštis „O Povo“ pranešė apie aštuonias žuvusias moteris ir šešis vyrus. Jose Frota ligoninės atstovė sakė naujienų agentūrai AFP, kad į priimamąjį buvo atvežti šeši žmonės, tarp jų 12-metis. Pareigūnai neatskleidė, kiek iš viso buvo sužeista žmonių. Šeštadienį apie 1 val. 30 min. vietos (penktadienį 20 val. 30 min. vietos) laiku grupė ginkluotų vyrų trimis automobiliais privažiavo prie naktinio klubo „Forro do Gago“, esančio Kažazeiraso rajone, ir pradėjo šaudyti į pastatą. Susiję straipsniai: Užkalnis. Lietuviai yra laimės kūdikiai Turkijos teismas paleido septynis Naujųjų metų išpuolio bylos įtariamuosius „Žiauri scena, skerdynės. Šito Searoje niekada nepamatysi“, – naujienų portalui G1 sakė vienas policijos pareigūnas, prašęs neskelbti jo vardo. Vietos žiniasklaida nurodė, kad šios šaudynės įvyko tarp dviejų narkotikų kontrabandininkų gaujų narių. Pareigūnai vengė atskleisti daugiau informacijos. „Tyrimas tebevyksta“, – sakė A. Costa. Sausio 7 dieną tarp narkotikų gaujų įsiplieskęs karas jau nusinešė keturias gyvybes Fortalezos priemiesčiuose. Praeitais metais Searoje buvo užfiksuotas rekordiškai didelis žmogžudysčių skaičius – valstijoje nužudyta 5 114 žmonių, 50 proc. daugiau negu 2016 metais.

