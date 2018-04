Toks eksprezidento elgesys šalyje didina įtampą tarp jo gausių šalininkų ir priešininkų. L. I. Lula da Silva, vienas svarbiausių Brazilijos politinių veikėjų ir, kaip rodo apklausos, populiariausias pretendentas į prezidento postą prieš spalį vyksiančius rinkimus, šeštadienio rytą turėtų dalyvauti mišiose už jo velionę žmoną metalurgų profesinės sąjungos būstinėje San Paulo priemiestyje San Bernardo do Kampe. Federalinis teisėjas judge Sergio Moro buvo nurodęs eksprezidentui iki penktadienio popietės prisistatyti į policijos skyrių Kuritibos mieste, esančiame maždaug už 417 km į pietvakarius nuo San Bernardo do Kampo. Susiję straipsniai: Eksprezidentas ir būsimų rinkimų favoritas Lula da Silva turės atlikti įkalinimo bausmę Brazilijos Aukščiausiasis Teismas pradėjo posėdį dėl buvusio prezidento įkalinimo Tačiau nustatytas terminas praėjo be rezultatų, o policija vengė įžengti į profsąjungos būstinę, prie kurios susirinkę tūkstančiai L. I. Lulos da Silvos šalininkų, baiminantis išprovokuoti susirėmimų. „Ketiname ne bet kokia kaina priversti vykdyti sprendimą, o veikiau įgyvendinti nurodymą geriausiu įmanomu būdu, ramiai, be šou žiniasklaidai“, – sakoma federalinės policijos vadovo Luiso Antonio Boudenso pranešime. Du L. I. Lulai da Silvai artimi šaltiniai sakė naujienų agentūrai „The Associated Press“ (AP), kad buvęs lyderis į Kuritibą nevyks. Pasak jų, jis lauks atvykstant policijos profsąjungos būstinėje arba šeštadienį pasiduos teisėsaugai San Paule. Baudžiamosios teisės ekspertė Anna Julia Menezes Rodrigues sakė, kad atsisakymas savanoriškai vykdyti teisėjo nurodymą eksprezidento nepaverčia bėgliu. Pasak jos, tai tiesiog reiškia, kad atsakomybė už nurodymo įvykdymą pereina policijai. Arešto orderis buvo išduotas ketvirtadienį, praėjus kelioms valandoms po Aukščiausiojo Federalinio Tribunolo šešiais balsais prieš penkis priimto sprendimo atmesti L. I. Lulai da Silvos prašymą leisti likti laisvėje, kol būtų nagrinėjamas jo skundas dėl teismo nuosprendžio. Buvęs prezidentas teigia buvęs pripažintas kaltu vien todėl, kad jam būtų užkirstas kelias dalyvauti spalį vyksiančiuose rinkimuose. Praeitais metais S. Moro pripažino L. I. Lulą da Silvą suteikus lengvatų vienai statybų bendrovei už kyšį – prabangius pajūrio apartamentus – ir 1,1 milijono JAV dolerių (maždaug 960 tūkst. eurų) grynaisiais. Jis skundė šį nuosprendį žemesnės instancijos teisme, bet pralaimėjo. Sausį trijų apeliacinio teismo teisėjų kolegija pietiniame Porto Alegrės mieste paliko galioti eksprezidentui žemesnės instancijos teismo paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį dėl korupcijos. Pagal galiojančius įstatymus, eksprezidentas turėjo būti iškart pasiųstas į kalėjimą, net nagrinėjant skundus dviejuose aukštesnės instancijos teismuose. Tačiau jis paprašė Aukščiausiojo Teismo taikyti asmens neliečamumo principą (habeas corpus), kad galėtų likti laisvėje, kol bus nagrinėjamos apeliacijos. Dėl to L. I. Lula da Silva galėjo tikėtis likti neįkalintas ilgą laiką. Aukščiausiasis Teismas šį opų klausimą svarstė jausdamas nepaprastą visuomenės ir politinį spaudimą. Antradienį vakare apie 20 tūkst. žmonių dalyvavo demonstracijoje Brazilijos didžiausiame mieste San Paule, reikalaudami, kad buvęs prezidentas būtų įkalintas ir kad jam nebūtų leista dalyvauti rinkimuose. Trečiadienį sostinėje Brazilijoje vyko mažesnės eksprezidento šalininkų demonstracijos. Daugiau kaip 5 tūkst. teisėjų ir prokurorų pasirašė Aukščiausiajam Teismui adresuotą peticiją, reikalaudami, kad L. I. Lula da Silva būtų nedelsiant įkaltintas. Teisėjai taip pat buvo apipilti tūkstančiais elektroninių laiškų šiuo klausimu. Tačiau tuo pat metu teismui teko pripažinti faktą, kad 2003–2010 metais vadovavęs lyderis išlieka nepaprastai populiarus tarp gyventojų, ypač neturtingesniame šiaurės rytų regione. Kairiosios Darbininkų partijos lyderiai tvirtina, kad 72 metų L. I. Lula da Silva vis tiek bus jų kandidatas į prezidento postą. Jo įkalinimo bausmės vykdymo pradžia techniškai neužkirstų kelio eksprezidentui siekti susigrąžinti valstybės vadovo postą. Rugpjūtį aukščiausioji rinkimus prižiūrinti teismo institucija priims galutinį sprendimą dėl kandidatų. Tikėtina, kad ji neleis L. I. Lulai da Silvai kandidatuoti pagal Brazilijos įstatymą, draudžiantį siekti postų asmenims, nuteistiems baudžiamosiose bylose. Vis dėlto buvęs lyderis galėtų apskųsti tokį sprendimą, nors tai padaryti būnant kalėjime būtų sudėtingiau.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.