Dingusiųjų skaičius, pagal naujausius duomenis, siekia 160 žmonių. Brazilijos kasybos pramonės milžinei „Vale“ priklausančiai užtvankai sugriuvus sausio 25-ąją, nusiritęs didžiulis purvo srautas nusinešė daug žmonių gyvybių. Televizijos iš oro nufilmuotoje medžiagoje rodyta per žemės ūkio laukus ir giraites nusiritusio plataus srauto padaryta žala – sugriautas tiltas, nušluoti arba apgadinti namai, iki stogų užlieti purvo. „Vale“ netrukus paskelbė planus saugumo sumetimais atsisakyti 10 panašių įrenginių. Griūties priežasčių kompanija kol kas neįvardijo. Ši nelaimė atgaivino skausmingus priminimus apie 2015 metų tragediją, kai kitoje Minas Žeraiso valstijos vietoje, netoli Marianos miesto, sugriuvus atliekų saugyklos užtvankai žuvo 19 žmonių. Tąsyk į aplinką pasklido milijonai tonų toksiško dumblo, sukėlusio, specialistų vertinimu, didžiausią šalyje ekologinę katastrofą.

