CNТ/MDA apklausa rodo, kad su JAV prezidentu Donaldu Trumpu daugelio lyginamas J. Bolsonaro per pirmą rinkimų ratą gali surinkti 37,7 proc., o jo pagrindinis varžovas - kairiosios Darbo partijos kandidatas Fernando Haddadas - gali tikėtis apie 24 proc. balsų. Jeigu abu kandidatai susitiktų antrame rate, 63 metų J. Bolsonaro galbūt palaikytų 45,2 proc., o F. Haddadą - 38,7 proc. rinkėjų. Apklausa rodo, kad dar keturi kandidatai pirmame ture gali tikėtis nuo 9,9 iki 2,2 proc. balsų. Per šiuos rinkimus dėl Brazilijos prezidento posto varžysis iš viso 13 kandidatų. Pirmasis turas vyks sekmadienį, o jeigu per jį nė vienas kandidatas negaus daugiau kaip 50 proc. balsų, spalio 28-ąją vyks antrasis turas.

