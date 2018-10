Balsavimo teisę turi apie 147 mln. žmonių, kurie turės nuspręsti, kas vadovaus aštuntai didžiausiai pasaulio ekonomikai. Jei nė vienas iš 13 kandidatų į prezidentus negaus daugiau kaip 50 proc. balsų, spalio 28-ąją vyks antrasis turas. Nacionalinės transporto konfederacijos užsakymu (CNT) atlikta apklausa rodo, kad su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) daugelio lyginamas J. Bolsonaro per pirmą rinkimų ratą gali surinkti 37,7 proc., o jo pagrindinis varžovas – kairiosios Darbo partijos kandidatas Fernando Haddadas (Fernandu Adadas) – gali tikėtis apie 24 proc. balsų. Sekmadienį taip pat renkami nauji federaliniai ir valstijų įstatymų leidėjai.

