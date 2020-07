Brazilijoje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius viršijo 2 milijonus

Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per pastarąją parą šalyje nustatyta daugiau 45 tūkst. naujų COVID-19 atvejų ir mirė 1,3 tūkst. pacientų.

Brazilija yra antra smarkiausiai koronaviruso pandemijos paveikta valstybė po Jungtinių Valstijų.

Be to, manoma, kad tikrasis užsikrėtusiųjų ir aukų skaičius tikriausiai yra dar didesnis, nes daugelis mokslo bendruomenės narių atkreipia dėmesį į nepakankamą testavimo mastą.

Per pastaruosius du mėnesius Brazilija 26 dienas per parą nustatydavo daugiau kaip 30 tūkst. COVID-19 atvejų. Vienuolika kartų per parą nustatomų užsikrėtimo atvejų skaičius viršydavo 40 000.

„Du milijonai – [tik] simbolinis skaičius, nes neatliekame plataus masto testavimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė Alberto Einsteino ligoninėje San Paule dirbantis užkrečiamųjų ligų specialistas Jeanas Gorinchteynas.

„Ko gera, [užsikrėtusiųjų] yra keturis ar penkis kartus daugiau. Pesimistiškiausios prognozės rodo, kad jų yra iki dešimties kartų daugiau“, – pridūrė jis.

Jau beveik mėnesį šalyje per parą fiksuojamų koronavirusu užsikrėtusių žmonių mirčių skaičius viršija tūkstantį.