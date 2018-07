Braškančios „Brexit“ derybos: pildosi blogiausias scenarijus

Ši žinia gerokai apsunkins britų premjerės Theresos May užduoti suburti savo partiją ir rasti vieningą poziciją derybose su Europos Sąjunga dėl tolimesnio tarpusavio bendradarbiavimo.

Nors premjerė dar pirmadienį paskyrė naują vyriausiąjį derybininką Dominicą Raabą, kompromisą rasti bus nė kiek ne lengviau.

Iki oficialaus D. Britanijos pasitraukimo liko kiek mažiau nei devyni mėnesiai, tačiau derybos jau kurį laiką buvo įstrigusios. Konservatorių partijai sunkiai sekėsi rasti bendrą „Brexit“ vėliavą, po kuria galėtų susiburti tiek nuosaikesni ir glaudesnius politinius bei ekonominius ryšius norintys išsaugoti politikai, tiek kraštutinai „Brexit“ atžvilgiu nusiteikę euroskeptikai, norintys nutraukti visus tarpusavio įsipareigojimus Briuseliui.

D. Daviso pasitraukimas aiškiai iliustruoja šią takoskyrą. Kaip vieną svarbiausių savo pasitraukimo priežasčių jis įvardino premjerės pasiūlytą naują „Brexit“ modelį, pagal kurį būtų išsaugotos tam tikros bendros taisyklės ir bendri reikalavimai prekėms tarp žemyno ir D. Britanijos. Tai turėtų sumažinti galimą prekybos trintį tarp ES ir JK po išstojimo. Tačiau tai tuo pačiu reikštų, kad JK vis tiek įsipareigotų sekti Briuselio reguliacinius mechanizmus.

„Pagrindinė politikos kryptis geriausiu atveju paliks mus silpnoje derybinėje pozicijoje, o galbūt ir neišvengiamoje“, – D. Davisas rašo savo laiške Th. May.

D. Davisas sakė, kad naujasis planas „numanomą (Britanijos – DELFI) parlamento kontrolę padarys iliuzinę, o ne tikrą“.

Jis ypač kritikavo siūlymą parengti „bendras taisykles“ su ES, leidžiančias netrikdomai prekiauti su bloku. Pasak D. Daviso, tokiu atveju „didelės dalies mūsų ekonomikos kontrolė būtų perduota ES, ir tai nėra joks realus savo įstatymų kontrolės susigrąžinimas“.

„Taip nesu pakankamai įtikintas, kad mūsų derybų strategija tiesiog neves prie tolesnių reikalavimų suteikti nuolaidų“, rašė jis ir pridūrė, kad šiais reikalais turi rūpintis žmogus, „entuziastingai tikintis jūsų požiūriu, o ne vien vangus šauktinis“.

Th. May savo atsakomajame laiške pareiškė, kad jos „Brexit“ planas „neabejotinai reikš galių sugrąžinimą iš Briuselio į Jungtinę Karalystę“ ir kad jis atitinka įsipareigojimą palikti Europos bendrąją rinką ir muitų sąjungą.

„Norėčiau šiltai jums padėkoti už viską, ką nuveikėte per pastaruosius metus valstybės sekretoriaus poste, kad suformuotumėte mūsų pasitraukimą iš ES“, – pridūrė premjerė.

Naujajam derybininkui D. Raabui teks išties nelengva užduotis. Pats D. Raabas referendume dėl išstojimo aktyviai agitavo pasitraukti iš ES.

Svyruojanti May kėdė

Pasitraukus vyriausiajam derybininkui kilo grėsmė ir pačios Th. May vyriausybei. Kol kas konservatoriai atsargiai vertina situaciją. Pats D. Davisas išreiškė paramą Th. May vyriausybei ir teigė norintis, kad ji liktų premjere. „Man patinka Th. May. Ji gera premjerė", – britų spaudai sakė jis.

Jo teigimu, labai svarbu, kad ji paskirtų tokį derybininką, kuris sugebėtų įgyvendinti jos „Brexit" planą. Tačiau jo pasitraukimas įneš dar daugiau sumaišties pačios partijos viduje ir įplieks daugiau diskusijų.

Velso vyriausybė jau išplatino pareiškimą, kad D. Daviso atsistatydinimas signalizuoja, jog vyriausybė yra visiškoje suirutėje.

The resignation of David Davis shows that the UK Government is in complete disarray over #Brexit and action urgently needs to be taken to resolve this chaos - businesses need certainty and the country needs leadership and direction— Welsh Government (@WelshGovernment) July 9, 2018