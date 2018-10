Tam, kad balsavimas dėl nepasitikėjimo būtų surengtas, reikia 48 partijos narių (15 proc. parlamentinės partijos narių) paramos.

I make that 36 letters now calling for a no confidence vote in the Prime Minister https://t.co/aBUb1t4T4p — Christopher Hope (@christopherhope) October 3, 2018

Žinia apie galimą perversmą partijos viduje pasklido nariams laukiant Theresos May kalbos konferencijoje. Partijos komitetas jau anksčiau buvo sulaukęs apie 30 laiškų, raginančių surengti balsavimą dėl premjerės nušalinimo. Šiandien tokį laišką įteikė Jamesas Duddridge'as. Tiksliai pasakyti, kiek laiškų jau įteikta – sudėtinga, tačiau vietos apžvalgininkų skaičiavimu, jų turėtų būti bent 36.

Not a great build up for Theresa May's speech as another Tory MP submits letter of no confidence.... #cpc18 pic.twitter.com/jwOcCWx6sh— norman smith (@BBCNormanS) October 3, 2018