Braška Baltarusijos režimo pamatai: signalus siunčia žurnalistai ir buvę kariai

Jie degina arba išmeta savo uniformas ar antpečius į šiukšlių vamzdį, konteinerį, klozetą ir netgi tiesiog pro langą.

Šiais veiksmais kariškiai bando „sugėdinti“ savo bendražygius, žiauriai vaikančius visoje šalyje taikiai protestuojančius gyventojus, bei demonstruoja solidarumą su tauta. Panašių vaizdo įrašų nufilmavo ir vidaus pajėgų (karinio dalinio 3214) specialiosios paskirties brigados nariai. Ši brigada buvo nusiųsta malšinti protestų.

Dalis buvusių specialiosios paskirties kovotojų ragina savo bendražygius prisiminti priesaiką, kiti tiesiog sako „gėda“, o kai kurie tylėdami išmeta antpečius.

Kariuomenės ekspertas Robas Lee atkreipė dėmesį į tai, kad vienas buvęs specialiųjų pajėgų narys, išmetęs savo beretę, vos prieš dvejus metus labai didžiavosi tarnyba.

🤞👏Еще один спецназовец выбросил форму в мусорку! Еще одному стыдно!

Сейчас начнется цепная реакция..

Вот он, поступок настоящего мужчины! Совесть и гордость нации!https://t.co/dwLRQnRfAb pic.twitter.com/c1EBKymyH3 — ௵_Надежда (@nadezdanba) August 12, 2020

Хорошие новости из Беларуси pic.twitter.com/Xj8uzqeAmz — Natalija Žogole (@fufonja) August 12, 2020

One of those former servicemen was Artsiom Belinovich who proudly posted the 1st photo two years ago wearing his beret and holding the flag of his former unit, the MVD VV’s 3rd Spetsnaz Brigade. Today he threw away his beret. 360/https://t.co/WDe2yGfj5I pic.twitter.com/Sqv0Myb7Jx — Rob Lee (@RALee85) August 12, 2020



Nesiliaujant smurtui Baltarusijos gatvėse imta vis garsiau kalbėti apie milicijos pareigūnų nenorą naudoti jėgą prieš savo piliečius. Socialinius tinklus apskirejo nuotraukos su pavieniais pareigūnais, stojančiais protestuotojų pusėn.

Vienas tokių – 17 metų tarnavęs milicijos pareigūnas Jegoras, savo paskyroje paskelbęs apie atsistatydinimą ir parašęs „Mano sąžinė švari. Milicija su tauta“.

“17 years of service over. My conscience is clear. Police with the people.” A Belarusian police officer resigns in protest over brutal tactics of his fellow officers against peaceful demonstrators. Several instances now of police and military officers siding with protesters. pic.twitter.com/gOtMmp1iwC — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 12, 2020



Keli žymūs Baltarusijos valstybinėje žiniasklaidoje dirbę žurnalistai išėjo iš darbo; apie tokį sprendimą savo socialinių tinklų paskyrose jie paskelbė trečiadienį.

Tarp nusprendusiųjų trauktis – valstybinei televizijos ir radijo kompanijai priklausančių ATN, „Belarus 1“ laidų vedėjas Jauhenas Perlinas, STV dirbusi Taciana Borodkina ir radijo laidų vedėjas Aliaksandras Šusteris.



„Nei aš, nei mano vaikai jau nebesišypsosime jums iš televizoriaus ekranų. Sveikiname šalį su „pasirinkimu“! Nežinau, kada perskaitysite mano įrašą, nes stringa internetas. Bet nepamirškite, kad netgi dabar, kai „pasirinkimas“ jau padarytas, aš nebijau. Draugai! Žmonės! Ir jūs nebijokite! Neatimkite iš savo vaikų ateities“, – teigia televizijos laidų vedėja.

J. Perlinas savo pareiškimą pavadino „Kas nutiko mano Baltarusijai?“ ir sakė, kad dabar nė viena iš jo vedamų laidų nebekelia jam tokių emocijų kaip anksčiau.

„Aš nusprendžiau, kad mano šiandieninis eteris „Belarus 1“ buvo paskutinis. Šiam sprendimui niekas nepadarė įtakos, priėmiau jį pats“, – rašė jis.

Apie sprendimą trauktis iš ATN pranešė ir laidų vedėjas Siarhejus Kozlovičius.

„Darbas ekrane man visada bus didžiulis malonumas. Bet štai ATN studijoje vakar sėdėjau paskutinį kartą. Sprendimas mano. Prieš akis – naujo darbo paieškos“, – instagrame parašė S. Kozlovičius.



Portalo tut.by žiniomis, iš darbo išeina ir keli Pirmojo nacionalinio Baltarusijos radijo kanalo darbuotojai, įskaitant A. Šusterį ir žinių vedėją Tacianą Filipčenko.

Kai kurios žiniasklaidos priemonės taip pat pranešė apie televizijos kanalo ONT laidų vedėjos Olhos Bohatyrevič atleidimą.

Keliomis dienomis anksčiau apie tai, kad išeina iš darbo „Belarus 1“, instagrame pranešė rytinės laidos vedėjai Vera Karetnikova ir Andrejus Makajenakas.

Baltarusiai tęsė protestus prieš A. Lukašenką

Nepaisydami specialiųjų milicijos pajėgų naudojamo smurto, ketvirtą vakarą iš eilės žmonės daugelyje Baltarusijos miestų išėjo į gatves, reikalaudami prezidento Aliaksandro Lukašenkos atsistatydinimo.

Keliuose nepriklausomuose žinių tarnybos „Telegram“ kanaluose naktį į ketvirtadienį buvo galima išvysti vaizdo įrašų, kaip žmonės Minske, Gardine ir kituose miestuose ragina A. Lukašenką nutraukti smurtą ir atsistatydinti. Per protestus vėl suimta dešimtys asmenų, yra ir sužeistųjų.

Kartu išaugo solidarumas su demonstrantais. Minske į protestą prieš smurtą stojo per 100 gydytojų.

Nobelio literatūros premijos laureatė iš Baltarusijos Sviatlana Aleksijevič pirmą kartą tiesiogiai paragino autoritarišką prezidentą atsistatydinti.

„Dink, kol nevėlu, - sakė 72-ejų rašytoja trečiadienio vakarą radijo stoties „Svoboda“ Baltarusijos tarnybai. – Mano nuomone, valdžios aparatas paskelbė tautai karą“. Niekas esą negalėjo įsivaizduoti tokio smurto.

Daug kur žmonės formavo žmonių grandines, taip protestuodami prieš milicijos smurtą ir rinkimų rezultatų klastojimą. Po sekmadienį vykusių ginčytinų rinkimų paskelbta, kad 26 metus valdžioje esantis A. Lukašenka perrinktas dar vienai kadencijai surinkęs 80,08 proc. balsų.

Tuo tarpu prezidento priešininkai nugalėtoja mat jo varžovę 37-erių Sviatlaną Cichanouskają. Spaudžiama tarnybų, ji pabėgo į Lietuvą.

Kandidatas Valerijus Cepkala, žinomas IT specialistas, kuriam nebuvo leista dalyvauti rinkimuose, paragino ES prezidente pripažinti C. Cichanouskają. Šimtai IT specialistų ragino A. Lukašenką nusileisti ir atvirame laiške grasino su savo įmonėmis palikti šalį.

Protestų prieš smurtą Baltarusijoje būta ir užsienyje, pavyzdžiui, prie šalies ambasados Maskvoje. Latvijoje šimtai žmonių taip pat susirinko prie Baltarusijos ambasados, jie reikalavo paleisti sulaikytus demonstrantus. Ukrainoje buvęs prezidentas Petro Porošenka vaizdo įraše paragino A. Lukašenką atsisakyti smurto.