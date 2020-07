Botsvanoje – mįslinga šimtų dramblių žūtis

Pasak pareigūnų, šis incidentas su brakonieriavimu nesusijęs, nes drambliams nebuvo išimti kontrabandininkų trokštami durklai.

Ši prieigos prie jūros neturinti pietų Afrikos valstybė garsėja didžiausia pasaulyje afrikinių dramblių populiacija, turinčia apie 130 tūkst. individų.

„Gavome pranešimą apie 356 negyvus dramblius teritorijoje į šiaurę nuo Okavango deltos, ir iki šiol patvirtinome 275“ gyvūnų kritimą, sakoma naujienų agentūros AFP gautoje Botsvanos laukinės gyvūnijos ir nacionalinių parkų departamento direktoriaus pareigas einančio Cyrilo Taolo žinutėje.

Pareigūnas nurodė, kad dramblių kritimo priežastis dar nėra nustatyta, bet nemanoma, kad jis nugaišo nuo juodligės.

„Neįtariame brakonieriavimo, kadangi gyvūnai buvo rasti su durklais“, – pažymėjo C. Taolo.

Paimti kritusių dramblių audinių ir kūno skysčių mėginiai buvo išsiųsti ištirti į Pietų Afriką, Zimbabvę ir Kanadą.

Panašus masinis dramblių kritimas pirmąkart buvo užfiksuotas gegužę, kai tarnybos per savaitę aptiko 12 nugaišusių dramblių prie dviejų kaimų šalies šiaurės vakaruose.

Apie vėliausius nerimą keliančius radinius pirmiausiai pranešė dramblių apsaugos nevyriausybinė organizacija „Elephants Without Borders“ (EWB). Jos konfidencialus pranešimas apie aptiktus 356 nugaišusius dramblius trečiadienį buvo nutekintas žiniasklaidai.

