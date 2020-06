Protestų epicentru tapęs Mineapolis regėjo jau seniai JAV nematytus vaizdus – padegami automobiliai ir pastatai, plėšiamos parduotuvės, gatvėse vyko karo lauką primenantys mūšiai su policijos pareigūnais.

Smurto banga įsižiebė praėjusį pirmadienį, kai mirė dėl policininko veiksmų uždusęs George'as Floydas, – policininko buvo paguldytas ant žemės ir jam keliu prispaustas kaklas. Nufilmuotas incidentas iškart sukėlė pykčio bangą, o policijos veiksmai buvo pasmerkti kaip rasizmo apraiška.

Nuo G. Floydo žūties tūkstančiai žmonių dalyvavo demonstracijose visoje šalyje, protestuodami prieš policijos žiaurų elgesį ir rasizmą. Įtampą šalyje smarkiai pakurstė dėl koronaviruso pandemijos kilusi ekonominė krizė – ketvirtadalis šalies darbo jėgos šiuo metu neturi darbo, o skurdžiausiai gyvenančiųjų regionai paveikti labiausiai. Kaip pranešė „The New York Times“, matyti akivaizdus mirčių nuo COVID-19 skirtumas tarp pasiturinčių ir skurdžiai gyvenančių Niujorko rajonų. Bruklinas, kuriame žemiau skurdo ribos gyvena per trečdalį gyventojų, neteko 612 žmonių nuo 100 tūkst., o pasiturintis Rytų Harlemas Manhatane neteko 293 gyvybių nuo 100 tūkst. gyventojų.

Šių įvykių sūkuryje atsidūrė ir lietuvė Agota Sakalauskaitė, jau penkerius metus gyvenanti Bostone. Mergina tikina, kad nors riaušės ir nebuvo tokios nuožmios, kaip neramumų epicentre atsidūrusiame Mineapolyje, smurto neišvengta ir rytinėje pakrantėje.

„Delfi“ pasikalbėjo su neseniai Bostono universitetą pabaigusia lietuve:

– Kokia šiuo metu situacija Bostone?

– Visą dieną girdisi sraigtasparniai, policijos sirenos. Galvojame eiti po pietų pasivaikščioti, nes atrodo, kad viskas jau kaip ir nurimo. Nebėra tų didžiųjų riaušių, kas vyko vakar. Dabar vyksta tvarkymasis. Pasiimsiu fotoaparatą pafotografuoti, kas liko iš mūsų centro. Mes iš tikrųjų labai netoli gyvename nuo tos vietos, nuo centro.

Vakar viskas judėjo nuo vienos vietos, iki kitos. Ir judėjo arčiau mūsų iki to vietos, kur yra vienas prabangus prekybos centras, kuris dabar uždarytas dėl pandemijos. Jis yra už 5 minučių kelio nuo mūsų. Ir matėme vaizdus per televiziją, kaip yra daužomi langai, plėšiama, prekės nešamos, kažkas vejasi tuos žmonės. Tai buvome kiek sunerimę, įjungėme signalizacijas, mašinas reikėjo suvaryti į garažą, nes nežinai, kaip viskas gali pasislinkti.

– Visa tai vyko sekmadienį?

– Prasidėjo jau seniau, praėjusią savaitę, kai juodaodis pilietis buvo nužudytas policininko. Prasidėjo Mineapolyje, ten iš viso yra baisiausia, kas gali būti. Ten siaubia vietos verslus, padega pastatus, niokoja turtą, nuosavybę.

– Panašių vaizdų būta pas jus?

– Gal ne taip žiauriai. Ne taip baisiai, kaip pačiame židinyje. Atlantoje, berods, šeštadienį bandė įsibrauti į CNN būstinę. Pas mus šeštadieni buvo geras oras, bet jau girdėjosi protestai už keletos kvartalų. Policija atvažiavo, bet galvojom, kad čia gal nieko tokio, nekilo plėšikavimų. Bet sekmadienį vėl kilo antroji banga, žmonės rinkosi piketuoti ir taip maždaug nuo 18 val. iki 21 val. viskas gana taikiai buvo. Policija buvo pasiruošusi ir apsiginklavusi. Viskas galiausiai pratrūko apie 21:30 ir tada 23 vakaro buvo Nacionalinė gvardija. Ir tie kas pasijungė į visą šitą masinę psichozę, plėšikavimą tik buvo jaunesni. Kai kurie galbūt mokykloje, kai kurie galbūt koledžo studentai. Ir čia galbūt ne tiek rasinis skirtumas, o labiau socialinio sluoksnio, socialinės įtampos rezultatas.

– Kokia dalis protestuotojų yra nusiteikusių taikiai, o kiek jų yra agresyvūs?

– Matėme daugiausia tiek, kiek matėme per žinias. Ir čia vietinės žinios kartais daug geriau nušviečia, nei nacionalinė televizija. Galbūt mažiau politikos. Tai kiek matėsi, vis tiek, kai vyko piketas, vis tiek kažkokia agresija yra, nepasitenkinimas, neteisybė. Tai to agresyvumo jie kažkiek turi, bet kadangi niekas neįsiliepsnojo į muštynes, į nuosavybės niokojimą, riaušės nekilo. Taip, matosi, kad jie turi nepasitenkinimo, bet aš manau, kad visada kai tokia situacija yra, atsiras kažkas, kas nori tuo pasinaudoti. Panašios tendencijos buvo ir Mineapolyje, ir Atlantoje, ir pas mus. Vis tiek tie, kas jau ėjo į tą piketą su mintimi, kad yra kažkokia suorganizuota agresyvi grupė, tai jiems pavyko tuo pasinaudoti. Be to kai dabar pas mus pandemija, privalomos nešioti kaukės, pas mus dar turbūt negreit viskas atsidarys, tai dėl tų kaukių sunkiau atpažinti žmones. Buvo sužeistų policininkų pas mus, areštuoti apie 40 žmonių. Nors tai tikrai yra aisbergo pati viršūnė. Policininkų, nežinau, gal 6-7 ligoninėje.

– O kokia buvo policijos reakcija?

– Manau, jie buvo kiek įsibauginę, nes jie turėjo visas teises reaguoti griežčiau. Nes jei kažkas niokoja turtą, tai tu gali į jį net iššauti, bet policija buvo labiau konservatyvi. Jie žinoma naudojo ašarines dujas, bet jie buvo labiau gynybos pozicijoje ir leido tai agresijai reikštis. Tiems žmonėms reikia išsirėkti ir pasakyti, ką jie nori pasakyti, sudaužyti ką nors ar padegti. Bet policija išties buvo gynybos pusėje ir nemanau, kad dėl to, jog jiems trūko pajėgų, o tiesiog dėl to, kad nenori patvirtinti to susidariusio įspūdžio, kad jie yra žudikai, kad ieško, kaip pasinaudoti ir kažkaip nuskriausti. Jie tikrai nepanaudojo visko, ką galėjo.

– Ar nebuvo kilusi grėsmė jūsų turtui?

– Ne, mūsų gatvėje viskas buvo gerai. Aišku, maždaug 2 nakties ta banga einanti buvo maždaug 4-5 minučių atstumu nuo mūsų. Turbūt, nedaug trūko. Sunkiai naktį miegojosi. Ir šiaip būna, kad mieste eina kas nors, šūkauja koks išgėręs žmogus. Bet esi, turbūt, budresnis, kai žinai, jog įtūžusi minia yra prie pat.

– Ar jaučiatės saugiai?

Jaučiamės saugiai. Per televiziją matėme, kad yra pajėgos sutelktos, Nacionalinė gvardija pasiųsta, tai dabar tikrai viskas nurimę. Aš nemanau, kad daugiau bus tokių išpuolių. Galbūt ir policija nebetoleruos tiek. Matysime.

– Kaip tau atrodo, ar šie protestai yra reakcija į tą tragišką policijos incidentą, ar susideda daugiau veiksnių?

– Dažnai akcentuojama ta rasinė įtampa. Bet aš manau, kad didžiausią įtaką turėjo socialinis klasių pasiskirstymas, pajamų lygiu susiskaldžiusi valstybė. Kaip ir visur kitur. Na, Lietuvoje mes visi daugmaž esame vienos odos spalvos, todėl mes nelabai galim kaltinimų pagrįsti per kažkokią kitą prizmę. Amerikas vis tiek turi istoriją, susijusią su rasiniais dalykais, žmonės gal kiek jautriau reaguoja. Žinoma, tai yra nepateisinama, kas įvyko visiškai, tai yra žiauru, bet kiek aš kalbu, mano, kad buvo šitaip susidorota ir jeigu būtų baltaodis, to nebūtų įvykę. Kas, aš manau, yra tiesiog būrimas iš kavos tirščių. Galbūt tam policininku yra kažkas, jam pakrikę nervai, psichinė jo sveikata negera ir jis tiesiog negali tokio darbo dirbti. Problema yra ta, kad yra policininkų, kurie negali dirbti policininkais, naudoja savo jėgą nepagrįstai. Čia turbūt yra didžiausia bėda. Bet kiek pas mus nacionalinės žinios ir spauda dengia, tai bandoma pabrėžti, kad tai yra rasinis konfliktas.

– Ačiū už pokalbį.