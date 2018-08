Vėlai sekmadienį prie savo namų Bania Lukoje sumuštas BNTV reporteris Vladimiras Kovačevičius atsidūrė ligoninėje. Bania Luka yra pagrindinis Bosnijos ir Hercegovinos serbų valdomos dalies miestas. V. Kovačevičius socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti kruvina ir aptvarstyta jo galva. Reporteris sakė, kad nežinomi vyrai jį, grįžtantį po darbo nušviečiant antivyriausybinį mitingą, mušė metaliniais strypais. „Jiems mane mušant į galvą ir (visą) kūną bandžiau gintis ir šaukiausi pagalbos. Tada jie pabėgo automobiliu“, – sakė reporteris, kurį citavo BNTV. Bosnijos serbų administracija kritikavo BNTV už jos nepriklausomą redakcijos politiką. Pirmadienį ši televizija savo transliaciją pradėjo nuo juodo ekrano. JAV ambasada Sarajeve „Twitter“ parašė, kad išpuoliai prieš žurnalistus „yra nepriimtini“. „Tvirtai giname žurnalistų teisę pranešinėti naujienas nebijant atsakomųjų smūgių. Kai žurnalistai tildomi, kenčia visuomenė“, – pažymėjo ambasada. ES žmogaus teisių komisarė Dunja Mijatovič sakė, kad ją „labai sukrėtė šis smurtinis užpuolimas“. „Tai naujausia iš kelių nerimą keliančių atakų prieš žurnalistus ir žiniasklaidos veikėjus Bosnijoje ir Hercegovinoje“, – sakė D. Mijatovič. Ji paragino Serbų Respublikos – vieno iš dviejų politinių darinių, sudarančių Bosniją ir Hercegoviną – valdžią „nustatyti ir nubausti“ už ataką atsakingus asmenis ir suintensyvinti pastangas kuriant aplinką, kurioje žurnalistai galėtų dirbti „laisvai ir saugiai“. Bosnijos žurnalistų asociacija sakė, kad minimos atakos tikslas buvo įbauginti nepriklausomą žiniasklaidą, ir kaltino autoritarišką Bosnijos serbų lyderį Miloradą Dodiką vadovaujant kampanijai prieš nepriklausomą žiniasklaidą, o jos reporterius vadinant „priešais, šnipais ir užsienio marionetėmis“. Taip M. Dodikas pavertė žurnalistus „aiškiais taikiniais“ užpuolikams, sakoma asociacijos pareiškime. M. Dodikas pirmadienį aplankė V. Kovačevičių ligoninėje ir vėliau žurnalistams sakė: „Netiesa, kad egzistuoja linčiavimo atmosfera, ir aš tai atmetu.“ V. Kovačevičiaus sumušimą M. Dodikas pavadino pavieniu atveju. M. Dodikas – prorusiškas nacionalistas, siekęs serbų atsiskyrimo nuo likusios Bosnijos ir Hercegovinos dalies – prieš spalio 7-ąją įvyksiančius šalies visuotinius rinkimus suintensyvino savo kampaniją prieš opoziciją ir Vakarus. Šimtai žurnalistų, opozicijos šalininkų ir aktyvistų pirmadienį Bania Lukos centre surengė protestą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.