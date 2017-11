„Susitaikyti su tiesa yra vienintelis kelias, vienintelis būdas padaryti šios šalies ateitį geresne už praeitį“, – sakė B.Izetbegovičius spaudos konferencijoje Sarajeve. Hagoje posėdžiaujantis Tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) pripažino „Bosnijos skerdiku“ pramintą R. Mladičių kaltu pagal 10 iš 11 jam pareikštų kaltinimų už nusikaltimus, padarytus 1992–1995 metais per Bosnijos karą, nusinešusį 100 tūkst. gyvybių ir privertusį 2,2 milijono gyventojų kraustytis kitur. „Jokia tauta, net ir serbų, neturėtų vadinti Ratko Mladičiaus didvyriu, kurti apie jį dainas ir šlovinti nusikaltimus“, – kalbėjo Bosnijos musulmonų lyderis. Susiję straipsniai: Hagos viešbutyje rastas negyvas R. Mladičiaus gynybos liudytojas Hagos tribunole prasidėjo R. Mladičiaus gynybos procesas Jis sakė esąs įsitikinęs, kad serbai netapatina savęs su R.Mladičiumi ir jo nusikaltimais, kuriuos „reikėtų užkrauti Ratko Mladičiui ir nuimti nuo serbų pečių“. „Bosnijai ir Hercegovinai iš esmės svarbu, ypač siekiant ryšių tarp etninių grupių, nuimti šią (atsakomybės) naštą nuo tautos ir užkrauti ją atskiriems asmenims“, – pridūrė jis. „Praeitis liko už mūsų, ją verta prisiminti tik tiek, kiek to reikia geresnei ateičiai“, – sakė B.Izetbegovičius.

