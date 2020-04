Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis ir Europos Sąjungos vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtose žinutėse rašė, jog mintimis yra su B. Johnsonu.

„Šįvakar mintimis esu su ministru pirmininku Borisu Johnsonu ir jo šeima. Linkiu jam greitai ir visiškai pasveikti“, – rašė U. von der Leyen.

My thoughts are with Prime Minister @BorisJohnson and his family this evening. I wish him a speedy and full recovery.



Panašias žinutes paskelbė ir kiti ES lyderiai.

„Linkiu Borisui Johnsonui viso, kas geriausia, ir greitai pasveikti. Mintimis esu su jumis ir jūsų šeima“, – rašė M. Barnier, kovo 19 dieną pranešęs, kad jam taip pat diagnozuota koronavirusinė infekcija.

Wishing @BorisJohnson all the best and a speedy recovery. My thoughts are with you and your family.