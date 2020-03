Apie teigiamą testo rezultatą pats premjeras pranešė savo tviterio paskyroje.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

Pasireiškusius simptomus B. Johnsonas apibūdino nežymiai pakilusia temperatūra ir įkyriu kosuliu. Premjeras pranešė, kad izoliuojasi ir dirbs iš namų.

B. Johnsono atstovai prieš keletą dienų teigė, kad jei dėl nenumatytų aplinkybių B. Johnsonas negalėtų tęsti premjero pareigų, jį laikinai pavaduotų Užsienio reikalų sekretorius Dominicas Raabas.

„Per pastarąsias 24 valandas man pasireiškė lengvi simptomai, ir koronaviruso testas buvo teigiamas“, – tviteryje parašė Britanijos vyriausybės vadovas.

„Dabar laikausi izoliacijos, bet toliau vadovausiu vyriausybės atsakui vaizdo ryšiu, mums kovojant su virusu“, – pridūrė jis.



Netrukus po žinios apie premjero diagnoze apie savają paskelbė ir Sveikatos sekretorius M. Hancockas. Jis apie ligą taip pat pranešė socialiniuse tinkluose.



Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij

— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020