Tai jau buvo antras šokiruojantis atsistatydinimas per dvi dienas: neseniai B. Johnsono brolis pasitraukė dėl nesutarimų, susijusių su „Brexit“ .

Premjero administracijoje, įsikūrusioje Dauning gatvėje 10, jo patarėjams neduoda ramybės sunkus klausimas: gal prasidėjo visuotinis maištas, kuris galiausiai išstums premjerą iš posto?

Remiantis neoficialiais pokalbiais su patarėjais ir pareigūnais, šiame straipsnyje atskleidžiama gili pasitikėjimo krizė, kuri smogė B. Johnsono vyriausybei, praėjus mažiau nei dviem mėnesiams nuo jo darbo pradžios premjero kėdėje, ir kuri gali galiausiai išstumti jį iš posto.

Po A. Rudd skambučio B. Johnsonas ir jo kolegos ėmėsi paniškai aiškintis, ar kiti aukšto rango ministrai nesiruošia pasekti jos pėdomis. Su vienu aukšto rango ministru jiems nepavyko susisiekti: Šiaurės Airijos sekretoriumi Julianu Smithu.

B. Johnsonui neramu. Proeuropietiškasis J. Smithas buvo buvusios premjerės Theresos May „pagrindinis botagas“, kuris nenuilstamai stengėsi – deja, nesėkmingai – pasiekti pritarimo „Brexit“ susitarimui parlamente. Pats B. Johnsonas vadovavo kampanijai, nukreiptai prieš Th. May susitarimą. Tokios lojalios ir gerbiamos figūros pasitraukimas smarkiai pakenktų premjero autoritetui jo konservatorių partijoje.

Įsitikinę, kad jie neišvengs dar vieno skaudaus atsistatydinimo, B. Johnsono patarėjai nusprendė, kad ministrą reikia atleisti, prieš jam vėl išnyrant į sceną ir pačiam pasitraukiant.

Truputį pritrūko

Bet J. Smithas tikrai negalėjo pakelti ragelio, nes dalyvavo konferencijoje Kembridže, kur buvo aptariami britų–airių santykiai. Galiausiai, kai pareigūnams pavyko su juo susisiekti, išaiškėjo, kad jis nė neketina atsistatydinti. Jis taip ir nesužinojo, kiek nedaug trūko, kad būtų praradęs darbą. B. Johnsono atstovo teigimu, vyriausybė nepripažįsta tokios įvykių versijos.

Eidamas premjero pareigas B. Johnsonas pasirinko sunkiausius sprendimus dėl „Brexit“ politikos. Jo problemos kyla dėl jo ankstyvo pažado jokiais būdais neatidėti „Brexit“ po spalio 31 dienos. Rinkėjai, sakė jis, nori, kad vyriausybė paskubėtų trauktis iš ES, net jeigu tai reikštų skyrybas be sutarties. Šiuo metu jo pagrindinė misija yra ištesėti duotą pažadą.

Bet B. Johnsonas vadovauja mažumos administracijai, neturinčiai galių tesėti jo pažadus, ir yra praradęs autoritetą Bendruomenių Rūmuose.

Parlamento nariai suardė jo „Brexit“ strategiją, priėmę įstatymą, neleidžiantį spalio 31 d. įvykti „Brexit“ be sutarties.

B. Johnsonas į tokius įvykius sureagavo raginimais surengti visuotinius rinkimus. Opozicijos politikai to ir neleistų jam to padaryti.

Praėjusį penktadienį per pragarišką B. Johnsonui savaitę jo vyriausiasis patarėjas Dominicas Cummingsas nurodė vyriausybės politikos padėjėjų būriui išlikti ramiems.

Britų premjeras nė nenumanė, kad A. Rudd jau planuoja paskelbti apie savo atsistatydinimą šeštadienio vakare.

Kai A. Rudd paskambino, B. Johnsonas buvo visiškai tam nepasiruošęs. A. Rudd paaiškino savo priežastis: jog ji nebetikinti, kad jis rimtai mėgina išsaugoti susitarimą su ES, siekdamas švelnesnio ir sklandesnio Jungtinės Karalystės pasitraukimo. Be to, ji pripažino sunerimusi dėl jo „vandališko“ sprendimo išmesti iš Konservatorių partijos 21 torį, taip nubausdamas juos už tai, kad paprieštaravo vyriausybės valiai ir nepakluso jo nurodymams per balsavimą parlamente.





Per vėlu

B. Johnsonas prašė A. Rudd persigalvoti – bet jau buvo per vėlu. Naujiena apie jos atsistatydinimą plito „Twitter“ tinkle, nors jie vis dar kalbėjosi telefonu.

Akimirksniu kilus audrai žiniasklaidoje, B. Johnsono komandos pareigūnai sunerimo, kad ir kiti ministrai gali atsistatydinti. Labiausiai jie nerimavo dėl J. Smitho, Roberto Bucklando, teisingumo sekretoriaus, skaitmenizacijos, kultūros, medijų ir sporto sekretorės Nicky Morgan ir Matto Hancocko, sveikatos reikalų sekretoriaus.

Reaguodamas į naujieną apie A. Rudd pasitraukimą, M. Hancockas teigė „esąs pritrenktas žinios apie Amber pasitraukimą“ iš vyriausybės ir torių partijos, bet kartu paragino kitus vadinamuosius nuosaikiuosius „likti ir kovoti dėl mūsų bendrų vertybių“.

R. Bucklandas, nuosaikusis proeuropietis, kalbėjosi su B. Johnsonu. Vėliau tviteryje jis parašė, kad neatsistatydins ir kad yra kalbėjęs su premjeru apie „teisės viršenybės svarbą“.

Nuo tada, kai atsistatydino A. Rudd, vyriausybės pareigūnai jaučiasi sukrėsti dėl netvarkos administracijoje ir krypties, kurią pasirinko partija.



Ekstremalūs sprendimai

Anot vieno vyriausybės šaltinio, B. Johnsono pastangos veda į katastrofą. Pasak kito šaltinio, premjeras ir jo padėjėjai, remiantys „Brexit“, įskaitant D. Cummingsą, praranda savo svorį ir stumia vienas kitą į sumaištį, verčiančią priimti ekstremalius, skubotus sprendimus.

Torių–maištininkų išmetimas, kaip reakcija į balsavimą prieš B. Johnsono „Brexit“ strategiją, yra skaudžiausia vieta daugeliui konservatorių politikų. Kabineto ministrai ragino B. Johnsoną rasti būdų leisti jiems sugrįžti.

Įtampa sustiprėjo dėl B. Johsono teisinių ginčų, „kietojo“ „Brexit“ priešininkams mėginant laimėti savo ieškinius teisme, dalyvaujant aukščiausiojo rango šalies teisėjams. Škotijos teismas nurodė, kad premjero sprendimas suspenduoti parlamento darbą buvo neteisėtas, nes jis siekė sustabdyti parlamentarų kišimąsi į „Brexit“ politiką.

Vienas vyriausybės pareigūnas, kurio pavardė neskelbiama, tviteryje užsiminė, esą jie mano, jog teisėjams buvo daroma įtaka. Verslo sekretorius Kwasis Kwartengas tik pakurstė aistras pareikšdamas: „Daugybė žmonių šalyje pradeda kelti klausimą dėl galimo teisėjų šališkumo“.

R. Bucklandas, kuris yra atsakingas už teismų sistemos priežiūrą, atsimokėjo tuo pačiu: „Mūsų teisėjai visos šalies mastu garsėja savo puikiu dalyko išmanymu ir objektyvumu, ir aš visiškai pasitikiu jų nepriklausomumu nagrinėjant kiekvieną bylą“, – rašė jis tviteryje.

Šią savaitę teisinės kovos dar labiau sustiprės. Grupė bylų, – įskaitant ir Škotijos nutarimą – bus nagrinėjamos Jungtinės Karalystės Aukščiausiajame Teisme.

Jeigu B. Johnsonas pralaimės, jis bus priverstas grįžti pas karalienę Elžbietą II ir prašyti jos vėl sušaukti parlamentą. O tai būtų didžiausias jo iki šiol patirtas pažeminimas.