„Noriu, kad žinotumėte, jog Jungtinės Karalystės žmonės palaiko Ukrainos žmones ir remia jų kovą. Esu visiškai įsitikinęs, kad galite nugalėti ir kad tikrai nugalėsite. Labai ačiū. (ukrainietiškai) Ačiū, Šlovė Ukrainai!“ – sakė B. Johnsonas.

Kariai jam atsakė ukrainietiškai: „Herojams šlovė!“

Jungtinės Karalystės premjeras kartu su Jorkšyre viešinčiais Ukrainos kariais sudalyvavo pratybose. Dauningo gatvės išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip kamufliažinę uniformą apsivilkęs B. Johnsonas meta mokomąją granatą. Jam taip pat pademonstruota, kaip veikia kiti ginklai.

Didžioji Britanija Ukrainai yra pažadėjusi 2,3 mlrd. svarų sterlingų (2,7 mlrd. eurų) vertės karinės paramos. Tai antras pagal dydį paramos dydis po Jungtinių Valstijų.

„Susitikau su kai kuriais iš 400 atgal į Ukrainą besiruošiančių karių, kuriuos čia moko mūsiškiai. Tai dalis mūsų didžiulio įsipareigojimo apmokyti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Per ateinančius keturis mėnesius norime apmokyti maždaug 10 tūkst. karių. Be to, investuojame ir paramą ginkluotės forma: skiriama 6 900 vienetų prieštankinių ginklų, 120 šarvuotų transporto priemonių ir daugybę kitų ginklų, įskaitant daugkartinio paleidimo raketų sistemas, tiekiamas kartu su JAV, Vokietija ir kitomis šalimis. Šie ginklai jau keičia karo eigą“, – kalbėjo B. Johnsonas.

Britanijos gynybos ministerijos teigimu, oficiali suma apima ginklų pirkimą, bet ne logistinę paramą, kurią pasiūlė pati Britanija.