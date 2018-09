B. Johnsono iniciatyva laikraštyje „Daily Telegraph“ paskelbta prieš sekmadienį vyksiantį konservatorių partijos suvažiavimą ir gali būti vertinama kaip iššūkis kovoje dėl premjero posto.

Vadinamąjį Čekerio planą, kuriuo T. May po „Brexit“ nori užkirsti kelią pasienio kontrolei tarp Didžiosios Britanijos ir ES B. Johnsonas pavadino šalies „moraliniu ir intelektualiniu pažeminimu“.

Londonas „Brexit“ derybose, anot B. Johnsono, leidosi mulkinamas ES. Pirmalaikiai rinkimai pernai, per kuriuos T. May prarado valdančiąją daugumą, buvo didelė klaida. Tačiau blogiausia, kad vyriausybė nesugebėjo sukurti išstojimo iš ES vizijos ir nesiruošė 2019 metų kovo 29-ąją įvyksiančioms skyryboms be susitarimo.

B. Johnsonas metė kaltinimus T. May ir dėl jos sprendimo pažadėti ES apmokėti milijardinę galutinę sąskaitą bei iš esmės pritarti tam, kad neliktų tvirtos sienos tarp Britanijai priklausančios Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos.

Kaip alternatyvą B. Johnsonas pasiūlė sudaryti išplėstinę laisvosios prekybos sutartį su Briuseliu ES ir Kanados susitarimo pavyzdžiu. Spaudimo priemonė tokiai sutarčiai pasiekti esą galėtų būti Londono nuostata neskubėti žadėti apmokėti galutinės sąskaitos. Sienų kontrolėms Airijoje jis nori užkirsti kelią techniniais sprendimais. Būtinos kontrolės galėtų būti vykdomos ne pasienyje.

Britų konservatoriai sekmadienį Birmingeme pradės keturias dienas truksiantį partijos suvažiavimą. T. May „Brexit“ planai prieštaringai vertinami ne tik jos pačioje partijoje. Juos atmeta ir britų opozicija bei Europos Komisija.