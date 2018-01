Savo radikalų pasiūlymą B.Johnsonas pateikė ketvirtadienį per Britanijos ir Prancūzijos viršūnių susitikimą netoli Londono, sakė šaltinis Prancūzijos prezidentūroje. Jo idėja sukėlė įvairių reakcijų – nuo mandagaus diplomatiško nepritarimo iki pašaipaus atmetimo. Kaip rašo dienraštis „Daily Telegraph“, britų diplomatijos vadovas prancūzų lyderiui sakė, jog jam atrodo „absurdiška“, kad dvi kaimynes „jungia vienintelis geležinkelis“. Tačiau ministrės pirmininkės Theresos May biuras penktadienį tilto idėjos išsižadėjo. „Nemačiau jokių tokių planų“, – pareiškė vyriausybės atstovas. Susiję straipsniai: Vietoje Trumpo Londone apsilankys Tillersonas Prancūzų policija susirėmė su streikuojančiais didžiausio Europos kalėjimo prižiūrėtojais „Dėl ko vakar buvo susitarta ir apie ką, manau, užsienio reikalų sekretorius taip pat paskelbė tviteryje – tai dėl ekspertų komisijos, kuri kartu peržiūrės didžiuosius projektus, tarp jų ir infrastruktūros (projektus)“, – pridūrė jis. Vis tik Prancūzijos finansų ministras Bruno Le Maire'as interviu Prancūzijos radijo stočiai „Europe 1“ tilto idėjos tiesiogiai neatmetė, nors neatrodė, kad ją palaikytų. „Visos idėjos yra vertos apsvarstymo, net ir tokios nerealios“, – pareiškė jis. Maždaug 35 kilometrų ilgio tiltas galėtų sujungti Anglijos pietinėje pakrantėje esantį Doverio uostą su Kalė miestu Prancūzijos šiaurėje. Tačiau laivybos ekspertai baiminasi dėl galimo tokio tilto šalutinio poveikio. „Milžiniškos gelžbetonio konstrukcijos statyba judriausios pasaulio laivybos linijos viduryje gali sukelti tam tikrų iššūkių“, – paskelbė JK Laivybos rūmai tviteryje. „Anksčiau tai ignoravau, nes nemaniau, kad tai gali būti realu. Akivaizdu, kad taip ir yra. Noriu pasakyti..., kas gi tie klounai, kurie tvirtina valdantys mūsų šalį?“ – parašė leiboristų šešėlinio kabineto užsienio reikalų sekretorė Emily Thornberry tame pačiame socialiniame tinkle. Šiuo metu Britaniją ir Prancūziją jungia 50,5 km ilgio Eurotunelis, kuriuo važiuoja greitieji keleiviniai traukiniai „Eurostar“, prekiniai sąstatai ir traukiniai, kuriais per tunelį yra vežami automobiliai. 2016 metais juo pravažiavo daugiau nei 10 mln. keleivių, nors tunelis veikė 54 procentų pajėgumu, nurodė Eurotunelio atstovas. Tokio stambaus infrastruktūrinio projekto idėją B. Johsonas iškelia jau ne pirmą kartą. Dar būdamas Londono meras B. Johnsonas siūlė statyti oro uostą prie Temzės žiočių, kad sumažintų perkrauto Hitrou oro uosto apkrovas. Jis taip pat pradėjo vadinamąjį sodo tilto projektą Londono centre, kurį nutraukė jo įpėdinis Sadiqas Khanas. Ruošdamasi išeiti iš Europos Sąjungos, Didžioji Britanija stengiasi stiprinti dvišalius ryšius su Europos partnerėmis.

