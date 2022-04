Draudimas buvo paskelbtas „atsižvelgiant į precedento neturinčius priešiškus Didžiosios Britanijos vyriausybės veiksmus, visų pirma sankcijų aukštiems Rusijos pareigūnams įvedimą“.

Į Rusiją taip pat uždrausta atvykti: Dominic Raab, Grant Shapps, Priti Patel, Rishi Sunak, Kwasi Kwarteng, Nadine Dorries, James Heappey, Nicola Sturgeon, Suella Braverman ir Theresa May.

Dabar Jungtinės Karalystės vyriausybės atstovas spaudai pareiškė: „Jungtinė Karalystė ir mūsų tarptautiniai partneriai vieningai smerkia smerktinus Rusijos vyriausybės veiksmus Ukrainoje ir ragina Kremlių nutraukti karą. Mes ir toliau ryžtingai remiame Ukrainą“.

Kaip rašo BBC, tokio pobūdžio atsakomieji veiksmai visada buvo tikėtini. Rusija laiko Jungtinę Karalystę vienu iš tarptautinių veikėjų, labiausiai įsitraukusių į pastangas remti Ukrainą kariniu būdu ir izoliuoti Rusiją ekonomiškai ir politiškai.

Rusijos žingsnis vargu ar pakeis 13 britų politikų kelionių planus. Mažai tikėtina, kad kuris nors iš jų savo dienoraščiuose buvo numatęs kelionę į Maskvą.

Tačiau tai rodo didėjantį Kremliaus pyktį dėl to, kaip Vakarai reagavo į jo įsiveržimą į Ukrainą, ir jo norą smogti tiems, kurie, jo nuomone, praeityje atliko tam tikrą vaidmenį izoliuojant Rusiją (Theresa May padėjo organizuoti masinį dešimčių Rusijos diplomatų išsiuntimą iš daugiau nei 20 Vakarų sąjungininkių po to, kai Rusija 2018 m. Solsberyje panaudojo nervus paralyžiuojančią medžiagą).

Rusija įspėjo, kad tolesnis Vakarų karinės įrangos siuntimas Ukrainai gali sukelti „nenuspėjamų padarinių“.

Politinių lyderių uždraudimas nėra visiškai netikėtas. Londono, Vašingtono ir kitų šalių pareigūnams nerimą kelia tai, kad Rusija gali, o galbūt net nori griebtis kitų karinių priemonių, įskaitant nekonvencinių ginklų naudojimą.