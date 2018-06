„Birželio 25-27 dienomis JAV nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas susitiks su JAV sąjungininkais Londone ir Romoje aptarti nacionalinio saugumo klausimų, o po to vyks į Maskvą tartis dėl galimo prezidentų D. Turmpo ir V. Putino susitikimo“, – nurodoma pranešime.

