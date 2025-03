Boltonas: Trumpas nesupranta, kad dėl NATO visi esame stipresni

J. Boltonas per pirmąją D. Trumo kadenciją buvo jo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Jau tada jis esą „vis turėjo atkalbinėti“ respublikoną nuo išstojimo iš NATO. „Kai 2018 m. buvau su juo NATO viršūnių susitikime Briuselyje, tai vos neįvyko. Prieš savo kalbą jis pasikvietė mane prie stalo, už kurio sėdėjo šalių lyderiai ir paklausė: „Johnai, darome tai?“, – pasakojo buvęs patarėjas. D. Trumpas esą turėjo omenyje pasitraukimą iš Aljanso. Tada jis spaudęs prezidentą to nedaryti, „tačiau nuo to laiko jis tai įsikalė sau į galvą“.