„Tikimės, jog (tokio susitikimo galimybė) bus aptarta Paryžiuje, ir kad iš pradžių bus galimybė kitais metais surengti visavertį viršūnių susitikimą Vašingtone, o vėliau, tais pačiais metais – Trumpo atsakomąjį vizitą Maskvoje. Bet abiems lyderiams dar teks tai aptarti“, – naujienų agentūrai „Interfax“ pareiškė J. Boltonas. Jis taip pat patvirtino, kad kvietimas V. Putinui atvykti į Vašingtoną tebegalioja.

