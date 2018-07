ABC televizijos kanalo laidai „This Week“ J. Boltonas sekmadienį sakė, kad rusams pateikti kaltinimai rodo, kad Amerikos teisingumo sistema žino apie rusų kišimąsi į JAV prezidento rinkimus. Jo teigimu, D. Trumpas dabar V. Putinui gali pasakyti, kad „tai yra rimtas klausimas, kurį turime aptarti“. D. Trumpas pats yra sakęs, kad kels šį klausimą per susitikim su Rusijos kolega. J. Boltonas taip pat pridūrė manąs, kad „sunku pagalvoti“, jog Rusijos žvalgybos pareigūnai galėtų įvykdyti tokią operaciją be V. Putino žinios. JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais skeptiškai vertina galimybes, kad Rusija išduotų Jungtinėms Valstijoms kibernetinėmis atakomis kaltinamų 12 savo piliečių. „Būtų kvaila D. Trumpui reikalauti to, ko jis negali pasiekti teisėtu būdu, – sakė J. Boltonas. – Rusija turi savo pozicija, ir ją galima priimti arba ne: jų Konstitucija draudžia išduoti Rusijos piliečius.“ Anksčiau šią savaitę JAV apkaltino 12 Rusijos žvalgybos pareigūnų kišimusi į 2016-aisiais vykusius Amerikos prezidento rinkimus. Generalinio prokuroro pavaduotojo Rodo Rosensteino paskelbtus kaltinimus parengė specialusis prokuroras Robertas Muelleris – buvęs Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius, tiriantis numanomą Rusijos kišimąsi į 2016-ųjų rinkimų kampaniją. Kaip žurnalistams pareiškė R. Rosensteinas, Rusijos kariuomenės pareigūnai kaltinami „sąmokslu kištis į 2016-ųjų prezidento rinkimus“ – prieš balsavimą įsilaužus į Demokratų partijos elektroninio pašto serverius bei kitais žalingais veiksmais. „Vienuolikai kaltinamųjų pateikti kaltinimai dėl sąmokslo įsilaužti į kompiuterius, pavogti dokumentų ir paviešinti šiuos dokumentus, siekiant paveikti rinkimus“, – nurodė jis. „Vienam šių kaltinamųjų – ir 12-ajam rusui – pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo įsilaužti į organizacijų, dalyvavusios organizuojant rinkimus, kompiuterius“, – pažymėjo pareigūnas. R. Rosensteinas pridūrė, kad informavo D. Trumpą apie tokį sprendimą prieš penktadienį paskelbiant kaltinimus.

