Kanalo žiniomis, pirmadienio vakarą valstybės vadovui buvo atlikti ultragarso tyrimai. Jo inkste buvo rastas „kiek didesnis už pupelę akmuo“. Prezidentas nesiskundžia savijauta ir sako, kad ši sveikatos problema susijusi su jo amžiumi.

Liepą J. Bolsonaras užsikrėtė COVID-19 sukeliama liga. Pasak Brazilijos vadovo, jis jautė negalavimą tik pirmosiomis dienomis, o po to pradėjo vartoti hidroksichlorokviną, nors Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau priėjo išvadą, kad šis vaistas nedaro teigiamo poveikio gydant koronavirusu užsikrėtusius pacientus. Mėnesio pabaigoje J. Bolsonaras pareiškė esąs pasveikęs.

Per savo kadenciją politikas jau kelis sykius buvo patekęs į ligoninę. Praėjusių metų gruodį jis pargriuvo, paslydęs oficialioje rezidencijoje. Po to, kaip vėliau prisipažino pats valstybės vadovas, jis trumpam buvo praradęs atmintį. Kiek anksčiau J. Bolsonaras žiniasklaidai papasakojo įtariąs, kad serga odos vėžiu, bet histologinis tyrimas nepatvirtino jo būgštavimų.

Be to, 2018 metų rugsėjo pradžioje J. Bolsonaras, kuris tuo metu buvo kandidatas į prezidentus, per susitikimą su rinkėjais Brazilijos pietryčiuose buvo sužeistas peiliu. Jis daugiau kaip tris savaites praleido ligoninėje, jam buvo atliktos keturios operacijos.