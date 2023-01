Remiantis penktadienį vyriausybės tinklalapyje paskelbtais sąskaitos išrašais, nuo kraštutinių dešiniųjų prezidento kortelės sąskaitos per jo ketverių metų kadenciją nuskaityta daugiau nei 27,6 mln. realų – daugiau nei 5 mln. JAV dolerių dabartiniu kursu.

Kitaip nei pirmtakai, J. Bolsonaro slėpė mokėjimus prezidento kreditine kortele ir kitą oficialią informaciją, tačiau jo įpėdinis Luizas Inacio Lula da Silva šį paslapties šydą nutraukė. Kortele galėjo naudotis J. Bolsonaro ir 21 jo komandos narys.

Atsižvelgiant į infliaciją, visa nuo kortelės nuskaityta suma yra beveik perpus mažesnė, nei išleista per pirmąją L. I. Lulos da Silvos ketverių metų kadenciją, prasidėjusią 2003 m., nors jis kortele daugiausia naudojosi keliaudamas į užsienį sumokėti už nakvynę.

J. Bolsonaro ne kartą sakė šia kortele nemokėjęs nė cento. Tačiau išanalizavus „Uol“ naujienų svetainėje paskelbtus vėl atvertų įrašų duomenis paaiškėjo, kad per atostogas 2019, 2020 ir 2021 m. J. Bolsonaro pagal šiandienos ekvivalentą išleido daugiau nei 235 tūkst. JAV dolerių.

Beveik 14 tūkst. dolerių sumokėta vos per vieną apsilankymą degalinėje, dar 286 tūkst. dolerių – per kelis apsilankymus prabangiame viešbutyje Gvaružoje, pajūrio kurorte netoli San Paulo. Tinklalapio G1 teigimu, viešbutyje gyveno J. Bolsonaro lydėję asmenys, o jis pats buvo apsistojęs kariniame komplekse.

Labiausiai stebina išlaidos maistui. Per vieną apsilankymą restorane Roraimos valstijos sostinėje Boa Vištoje prezidento kortele buvo apmokėta 21 tūkst. JAV dolerių viršijusi sąskaita. Už tokią sumą galima užsisakyti 2 tūkst. brangiausio restorano patiekalo – mažiau nei 10 dolerių kainuojančio vištienos kepsnio su padažu – porcijų.

Taip pat per ketverius metus kepykloje Rio de Žaneire kortele sumokėta daugiau nei 71 tūkst. JAV dolerių. Iš šios sumos beveik 11 tūkst. JAV dolerių buvo išleista vienu kartu - kitą dieną po J. Bolsonaro sūnaus vestuvių, J. Bolsonaro šalininkų rengto motociklų žygio Rio gatvėmis išvakarėse.

Ledainėse išleista iš viso daugiau nei 1600 JAV dolerių.