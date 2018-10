J. Bolsonaro ultrakonservatyvi Socialliberalų partija kadenciją baigiančiuose 513 vietų žemuosiuose parlamento rūmuose turėjo vos aštuonis deputatus. Po sėkmingo pasirodymo sekmadienį vykusiuose rinkimuose naujos sudėties Deputatų Rūmuose ji turės 52 vietas. Be to, socialliberalai pirmą kartą pateko į aukštuosius parlamento rūmus – Senatą, kur turės keturis savo atstovus. Į Senatą buvo išrinktas ir vienas iš penkių 63 metų J. Bolsonaro vaikų, jo vyriausias sūnus Flavio Bolsonaro. Kitas politiko sūnus Eduardo Bolsonaro buvo nesunkiai perrinktas į Deputatų Rūmus. Tokie visuotinių rinkimų rezultatai buvo staigmena politologams, prognozavusiems, kad socialliberalai žemuosiuose parlamento rūmuose gali turėti vos keliomis vietomis daugiau. Socialliberalai toliau bus mažumos partija, tačiau jei J. Bolsonaro spalio 28 dieną laimės antrąjį prezidento rinkimų turą, jis galės tikėtis dešimčių kitų konservatyvių pažiūrų deputatų palaikymo. Tie politikai atstovauja interesų grupėms, vadinamoms tiesiog BBB – pagal angliškus žodžius „jautiena“ (beef), „šoviniai“ (bullets) ir „Biblija“ (Bible). Šios grupės vienija didžiųjų žemės ūkio įmonių interesams atstovaujančius lobistus, švelnesnių ginklų kontrolės įstatymų aktyvistus ir evangelikus, uoliai palaikančius kataliką J. Bolsonaro. Susiskaldęs Kongresas Šie konservatyvių pažiūrų deputatai padidintų buvusio oro desantininko J. Bolsonaro galimybes prastumti įstatymus, reikalingus jo programai įgyvendinti, įskaitant pažadus pažaboti nusikalstamumą, sustiprinti policijos pajėgas, sušvelninti ginklų įsigijimo ir laikymo taisykles bei aplinkosaugos apribojimus, taip pat ginti tradicinės šeimos vertybes. Faktas, kad mažiau nei pusė įstatymų leidėjų darbą baigiančiuose Deputatų Rūmuose buvo perrinkti naujai kadencijai, išryškino didžiulį visuomenės norą nubausti įstatymų leidėjus už ilgą virtinę politikų korupcijos skandalų. J. Bolsonaro, kurio reputacijos nesuteršė šie skandalai, žada, jog tapęs prezidentu imtųsi griežtų priemonių kovai su kyšininkavimu. „Matome didžiulę J. Bolsonaro palaikymo bangą, tikrą cunamį, pakeitusį įstatymų leidžiamosios valdžios panoramą. Dėl jos Kongresas pasistūmėjo labiau į dešinę ir tapo dar labiau susiskaldęs“, – sakė specializuoto politinių naujienų portalo „Congresso em Foco“ vadovas Sylvio Costa. J. Bolsonaro nesunkiai laimėjo sekmadienį vykusį pirmąjį prezidento rinkimų turą, surinkęs 46 proc. balsų. Po trijų savaičių vyksiančiame antrajame rinkimų ture jam teks rungtis su 29 proc. balsų sekmadienį gavusiu ir antru likusiu kairiojo sparno kandidatu Fernando Haddadu. F. Haddado Darbininkų partija buvo viena iš politinių jėgų, nukentėjusių dėl konservatyviojo sparno sustiprėjimo. Jos deputatų parlamwnto žemuosiuose rūmuose sumažėjo nuo 61 iki 56. Visgi Darbininkų partija išliko didžiausia politine jėga parlamente, tačiau J. Bolsonaro partija nedaug nuo jos atsilieka. Senate Darbininkų partijos vietų sumažėjo nuo 13 iki šešių. Tai buvo skaudus rinkėjų smūgis šiai partijai, anksčiau turėjusiai didžiulį visuomenės palaikymą, kurį jai garantavo buvusio prezidento Luizo Inacio Lula da Silvos populiarumas. Tačiau partijai smarkiai pakenkė ją persekiojantys kaltinimai korupcija, o pačiam L. I. Lulai da Silvai buvo uždrausta kandidatuoti rinkimuose, nes jis yra nuteistas už korupciją ir pinigų plovimą. Kitos tradicinės partijos, eksprezidento Fernando Henrique Cardoso Brazilijos socialdemokratų partija (PSDB) ir kadenciją baigiančio prezidento prezidento Michelio Temero „Brazilijos demokratinis judėjimas“ (MDB), abi prarado po daugiau nei trečdalį parlamente turėtų vietų. L. I. Lulos da Silvos įpėdinė Dilma Rousseff, kuriai dėl biudžeto taisyklių pažeidimų buvo surengta apkalta, nepateko į Senatą. Ji liko tik ketvirta, nors viešosios nuomonės apklausos prieš rinkimus rodė, kad ji turi daug galimybių laimėti.

