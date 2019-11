Vidaus reikalų ministras Arturo Murillo pateikė skundą federaliniams prokurorams La Pase dėl eksprezidento. E. Moraleso šalininkai jau kelias savaites trikdo susisiekimą pagrindiniais keliais, jungiančiais La Pasą ir kitus didžiuosius miestus su žemės ūkio regionais, todėl Bolivijoje pradėjo reikštis didelis maisto ir degalų stygius.

„Siekiame maksimalios bausmės už maišto kurstymą ir terorizmą“, – pareiškė ministras.

Jei E. Moralesui, kuris lapkričio 10 dieną atsistatydino ir pabėgo į Meksiką, bus pareikšti kaltinimai ir bus pripažinta jo kaltė, jam gresia iki 30 metų kalėjimo.

Teisinių veiksmų prieš E. Moralesą, kuris buvo pirmasis Bolivijos prezidentas indėnas, imtasi Kongresui svarstant, kada rengti naujus rinkimus. Naujas balsavimas būtinas siekiant numalšinti kelias savaites trunkančius neramumus, prasidėjusius po ginčijamų spalio 20-osios rinkimų.

Ketvirtos kadencijos prezidento poste siekęs E. Moralesas skelbė savo pergalę rinkimuose, bet opozicija tvirtino, kad balsavimas buvo suklastotas.

Vašingtone įsikūrusi Amerikos valstybių organizacija (OAS), stebėjusi praeitą mėnesį vykusį balsavimą, nustatė pažeidimų.

Nuo praeito mėnesio besitęsiančių neramumų aukų bendras skaičius šią savaitę pasiekė 32. 17 žmonių žuvo per susirėmimus su saugumo pajėgomis, prieš vyriausybę nusiteikusiems protestuotojams užblokavus pagrindinius kelius.

„Leiskite mums valdyti“

E. Moralesas kaltina Bolivijos saugumo pajėgas vykdant jo šalininkų indėnų „genocidą“ ir ragina tarptautinę bendruomenę imtis dėl to veiksmų.

A. Murillo trečiadienį žurnalistams paleido pokalbio telefonu įrašą, kuriame esą girdėti, kaip E. Moralesas duoda nurodymus Bolivijos opozicijos judėjimo lyderiui.

„Nepraleiskit maisto į miestus. Blokuosime, iš tikrųjų apsupsime [miestus]", – sako įraše girdimas asmuo, kuris, anot A. Murillo, yra E. Moralesas.

Bolivija pareiškė oficialų protestą Meksikai dėl šių E. Moraleso komentarų, kurie esą prieštarauja jo politinio prieglobsčio turėtojo statusui, ketvirtadienį nurodė Užsienio reikalų ministerija.

E. Moralesas, kuris tvirtina tapęs perversmo auka, kai prarado saugumo pajėgų paramą, ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad laikinosios vyriausybės bandymas paduoti jį į teismą yra „farsas“.

Bolivijos generalinis prokuroras Juanas Lanchipa penktadienį sakė prašysiantis Užsienio reikalų ministerijos „informuoti Meksikos pareigūnus apie pradedamą tyrimą“ dėl E. Moraleso.

Laikinoji šalies prezidentė Jeanine Anez savo ruožtu penktadienį paragino prieš vyriausybę nusiteikusius protestuotojus „leisti mums valdyti“ ir nutraukti kelių blokadas La Paso apylinkėse.

Taip ji kalbėjo praėjus dienai po to, kai policija panaudojo ašarines dujas prieš protestuotojus iš indėnų bendruomenės, surengusius mieste procesiją su penkių žmonių, žuvusių per susirėmimus vienos degalų gamyklos prieigose, karstais. Iš viso per tą incidentą žuvo aštuoni žmonės.