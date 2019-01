„Italų teroristas C. Battisti buvo sulaikytas Bolivijoje šeštadienio vakarą ir greitai bus nugabentas į Braziliją, iš kur jis veikiausiai bus išsiųstas į Italiją atlikti laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Brazilijos prezidento Jairo Bolsonaro vyresnysis užsienio reikalų patarėjas Filipe'as G. Martinsas. Italija jau seniai siekia C. Battisti ekstradicijos. Buvęs kovotojas ilgus metus gyveno Brazilijoje, o buvęs prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva, dabar kalintis už korupciją, neleido jo išduoti. Prieš naujausius Brazilijos prezidento rinkimus vykusią kampaniją kraštutinių dešiniųjų pažiūrų J. Bolsonaro, prie šalies vairo stojęs sausio 1-ąją, pažadėjo „nedelsiant“ išduoti C. Battisti Italijai. Gruodžio viduryje tuometinis Brazilijos prezidentas Michelis Temeras pasirašė C. Battisti ekstradicijos įsaką teisėjui pareikalavus jį suimti. Iki tada buvęs italų kovotojas dar nebuvo surastas. 64 metų C. Battisti buvo sulaikytas vėlų šeštadienį Santa Krus de la Sieros mieste, brazilų žiniasklaidai pranešė Brazilijos federalinė policija. Bolivijos pareigūnai šių pranešimų kol kas nepatvirtino. Italijos ambasadorius Brazilijoje tviteryje neslėpė džiaugsmo šia žinia: „Battisti buvo areštuotas! Demokratija stipresnė už terorizmą!“ C. Battisti, priklausęs radikaliai grupuotei „Ginkluoti proletarai už komunizmą“ (PAC), pabėgo iš vieno kalėjimo Italijoje 1981 metais ir dešimtmečius slapstėsi nuo teisingumo, gyvendamas Meksikoje, Prancūzijoje ir Brazilijoje. Italijos teismas 1993 metais jį nuteisė nedalyvaujant kaltinamajam už keturių žmonių nužudymą 8-ame dešimtmetyje ir skyrė jam laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Tačiau C. Battisti neigė žudęs žmones. Brazilija 2009 metų sausį suteikė jam politinio pabėgėlio statusą, o dėl šio sprendimo ekstradicijos procesas buvo sustabdytas. Tačiau po aštuonių mėnesių Aukščiausiasis Teismas šį sprendimą pripažino negaliojančiu ir pareiškė pageidaujantis išduoti C. Battisti Italijai, tačiau tuo metu paskutinį žodį tarė L. I. Lula da Silva. Penkerių metų sūnų turintis C. Battisti pernai naujienų agentūrai AFP sakė, kad jei būtų sugrąžintas į Italiją, ten jo lauktų „kankinimai“ ir mirtis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.