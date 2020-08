„Bloomberg“: Europos eksperimentas davė netikėtų priešingų rezultatų

Buvo dėta daug vilčių į tai, kad šią vasarą galima bus sušvelninti kelionių bei socialinius apribojimus, nes žmonės, mėgaudamiesi šiltais orais ir būdami dažniau lauke, turi mažiau galimybių užsikrėsti. Europos ekonomikos priklauso nuo turizmo sektoriaus ir tiesiog negalėjo sau leisti sezono su tuščiais šezlongais ir restoranais. Oro linijos ir viešbučiai žlugtų be naujų rezervacijų, ir norėdami nuraminti klientus, jie įvedė visą seriją naujų higienos priemonių.

O žmonės nekantravo vėl susitikti su draugais ir šeimomis.

Eksperimentas davė netikėtų priešingų rezultatų. Dar nesibaigė rugpjūtis, o Vakarų Europoje užsikrėtimų atvejų daugėja, tuo tarpu pietrytinė Europa, išvengusi skaudžiausių pirminės viruso bangos padarinių, taip pat jaučiasi priėjusi aklavietę.

Vokietija sulaukė pagyrų dėl sėkmingų pastangų suvaldyti pavasarinį protrūkį. Bet dabar ji jau parneša apie daugiau nei 2 000 naujų atvejų, – tai didžiausias atvejų prieaugis per parą nuo balandžio.

Vienas iš rimčiausių veiksnių, pakursčiusių tokį šuolį, buvo atnaujintos kelionės po Europą, –žmonės plūstelėjo atostogauti arba lankyti šeimas ir draugus. Beveik 40 proc. naujausių atvejų Vokietijoje, manoma, yra susiję su užsikrėtimais užsienyje, rodo Roberto Kocho instituto duomenys. Panaši situacija susiklostė ir Italijoje, kur beveik trečdalis naujų atvejų buvo įvežtiniai. Italai, atostogavę Sardinijoje, taip pat parsivežė virusą į žemyninę dalį.

Be to, nemažai užsikrėtimų Europoje tiesiogiai siejami su vakarėliais. Prancūzija, sekmadienį pranešusi apie beveik 5 000 naujų infekcijų, teigia, kad vakarėliai yra pagrindinis naujos užkrato bangos šaltinis. Nieko keista, kad Europos Sąjungos prekybos komisaras Philas Hoganas sulaukė raginimų atsistatydinti, po to, kai sudalyvavo viešbutyje rengtoje vakarienėje su maždaug 80-čia svečių, taip pažeisdamas Airijoje įsigaliojusias naujas apsaugos nuo koronaviruso taisykles.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel tvirtina, kad Europa turi „bet kokia kaina“ stengtis išvengti pakartotinio sienų užvėrimo. Laisvas judėjimas yra esminis ES projekto aspektas, o sienų uždarymas pavasarį prisidėjo prie ekonominio našumo griūties. Vis dėto politikai negali nepaisyti to fakto, jog žmonės užsikrečia virusu užsienyje ir parsiveža jį namo.

Tiems, kurie nekeliauja į užsienį, vidaus įmonių savininkams, kurie jau nukentėjo per vieną karantiną ne dėl savo kaltės, ir medicinos personalui, kuriam tenka gydyti dar vieną COVID-19 pacientų kohortą, tokia įvykių eiga ypač kelia didelį susierzinimą ir nusivylimą. Atsakas vienas: daug aktyvesnis testavimas ir grįžtančių keliautojų tikrinimas, ir daug griežtesnės taisyklės masiniams susibūrimams.

Laimei, naujų hospitalizacijų ir mirčių skaičius sudaro tik dalelę to masto, koks buvo fiksuotas pavasarį, nes dabar daugiau atvejų fiksuojama tarp jaunų žmonių, kuriems pasireiškia švelnūs simptomai arba kurie serga apskritai be simptomų.

Tendencija, kai nustatoma daugiau įvežtinių atvejų, siejama su kiek pagerėjusia testavimo sistema. Baigiantis vasaros kelionių sezonui, grįžtančių keliautojų problema turėtų savaime kiek nuslūgti. Bet šio naujo šuolio padaryta ekonominė žala jau dabar yra didelė. Penktadienį paskelbti gana vangūs euro zonos paslaugų sektoriaus duomenys ir „Ryanair Holdings Plc.“ sprendimas apkarpyti savo rudens sezono skrydžių grafiką rodo, kad vartotojai tampa atsargesni. Šalių, priverstų laikytis karantino priemonių, sąrašas plečiasi.

Be to, esama pavojaus, kad infekcijos ims plisti nuo jaunimo prie vyresnio amžiaus žmonių ir kad mokyklos bei vaikų darželiai gali vėl būti uždaromi – kiekvieno tėvo ir finansų ministro košmaras.

Per dvi savaites nuo tada, kai šios įstaigos buvo atidarytos, per 40 Berlyno mokyklų jau pranešė apie užsikrėtimo atvejus, privertusius mokinius ir mokytojus karantinuotis, skelbia naujienų agentūra „Associated Press“ (AP).

A.Merkel ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas yra ryžtingai nusiteikę vengti naujų karantinų, bet pabrėžia, kad padėtį suvaldyti būtina. Yra daugybė būdų, kuriais vyriausybės gali sukontroliuoti situaciją, neįvesdamos naujų drakoniškų priemonių. Itin svarbu, kad kiekvienas žmogus, atvykęs iš didelės rizikos vietovės, būtų testuojamas. Vokietijoje grįžtantiems keliautojams testai atliekami nemokamai. Tačiau vietos sveikatos institucijos ne visada turi būtinų pajėgumų grįžtantiems keleiviams sutikrinti, užtikrinančių, kad jie būtų testuojami arba karantinuojami. Gaunama pranešimų, jog tenka ilgai laukti testų rezultatų.

Vokietijoje infekcijų skaičius šoktelėjo ir tarp tėvų bei vaikų, grįžtančių iš pietryčių Europos. „DRB German“ kelionių asociacijos pastangos dėl to apkaltinti migrantus ir išteisinti atostogų paketus pasirinkusius poilsiautojus buvo šiurkščios ir neveiksmingos. Populiarios atostogų kryptys taip pat ryškiai figūruoja įvežtinių atvejų sąraše.

Vokietijoje atvejų šuolis, susijęs su vestuvėmis ir privačiais vakarėliais, vargu ar ką nors šokiravo, nes taisyklės dėl draugų ir šeimos narių susibūrimų federalinėse žemėse labai skiriasi.

Federalinėms žemėms leidžiama nustatyti savo rekomendacijas, o kai kurios iš jų yra pernelyg liberalios: Berlyne vidaus patalpose gali rinktis iki 500 žmonių. Anglija, priešingai, riboja privačius susibūrimus iki daugiausia 30 žmonių, o vyriausybė už pažeidimus grasina 10 000 svarų (13 000 JAV dolerių) baudomis. Airija sugriežtino apribojimus iki vos šešių asmenų susibūrimo vidaus patalpose.

Vokietijos sveikatos ministras Jensas Spahnas yra teisus sakydamas, kad jeigu turime rinktis tarp mokyklų atidarymo ir vakarėlių rengimo ir dalyvavimo masinėse šventėse, tuomet pasirinkimas akivaizdus. Vokietija ir kitos šalys, kuriose daugėja užsikrėtimo atvejų, turėtų pasimokyti iš būstų nuomos platformos „Airbnb Inc.“, kuri uždraudė išnuomotose patalpose rengti vakarėlius ir paskelbė, kad dėl saugumo reikalavimų vienoje vietoje galės būti iki 16 žmonių.

Jeigu Europa tinkamai neįsisavins esminių dalykų, tuomet šalys gali būti priverstos imtis papildomų nepopuliarių priemonių, kad apsaugotų savo gyventojus, pavyzdžiui, rekomenduoti pagyvenusiems žmonėms likti namie ir laikytis atokiau nuo jaunesnių giminaičių. Rudens ir žiemos mėnesiai nebus lengvi, bet jeigu bus imtasi veiksmų jau dabar, galbūt pavyks išvengti nebūtinų sunkumų.