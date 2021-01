Suprasdami gresiantį chaosą, kokį geba sukelti Donaldas Trumpas norėdamas atitraukti dėmesį, išrinktasis prezidentas ir jo patarėjai parengė strategiją, kuri, jų manymu, yra vienintelis būdas neutralizuoti tokią grėsmę: ignoruoti jį.

Viena iš pamokų, išmoktų per J. Bideno pergalingą prezidento rinkimų kampaniją, sako jie, yra ta, kad nėra daug paskatų bendrauti su D. Trumpu ir kad jo polinkis rengti spektaklį amerikiečių nebeįtikina. Įtampa apogėjų pasieks sausio 6 dieną, kai JAV Kongresas oficialiai ratifikuos J. Bideno pergalę, D. Trumpo šalininkams organizuojant protestus tiek Vašingtono gatvėse, tiek Atstovų rūmuose ir Senate.

J. Bidenas primygtinai laikosi pozicijos, kad „mes nesiruošiame kariauti su Donaldu Trumpu kiekvieną dieną“, sakė patarėja Kate Bedingfield.

„Jis ne toks, ir ne to iš prezidento tikisi amerikiečiai“, – patikino ji.

Sugrįš 2024-aisiais?

Bet ateinančiai administracijai bus nelengva ignoruoti D. Trumpą, kuris greičiausiai išliks J. Bidenui bent jau sunkinančia aplinkybe. Atsisakęs pripažinti pralaimėjimą ir paskelbęs pralaimėtus rinkimus neteisėtais, jis aiškiai leido suprasti, jog neplanuoja tyliai pasitraukti, ir jau yra pareiškęs savo bendražygiams, jog vėl kandidatuos 2024 metų prezidento rinkimuose.

Daugelį dešimtmečių JAV prezidentai, perduodantys valdžios vairą opozicinės partijos įpėdiniui, tą darydavo oriai – netgi tie, kurie pralaimėdavo rinkimus po vienos kadencijos. Bet. D. Trumpo požiūris demonstruoja nesmagiausią valdžios perdavimą per visų šių laikų istoriją ir gali sukelti rimtų kliūčių J. Bidenui, kurio ir taip laukia ilgas krizių sąrašas.

„Ši teritorija beprecedentė, - sakė Steve‘as Israelis, aštuonias kadencijas atitarnavęs buvęs demokratų kongresmenas iš Niujorko ir Kornelio universiteto Politikos ir Pasaulio reikalų instituto direktorius. – Mes dar niekad neturėjome prezidento, kuris tikslingai tvirtintų, kad jo įpėdinis patirs fiasko.“

J. Bideno komanda laiko D. Trumpo pastangas atšaukti rinkėjų valią – kaip ir jo pastangas užverbuoti respublikonus įstatymų leidėjus, kad šie užginčytų trečiadienį vyksiantį rinkimų rezultatų patvirtinimą Kongrese, - kaip didesnę žalą kadenciją baigiančio prezidento palikimui nei Joe Bidenui.

Ir ji mano, kad jau esama ženklų, jog D. Trumpo tribūna ir gebėjimas prikaustyti visuomenės dėmesį sklaidosi, įskaitant slopstantį žiniasklaidos susidomėjimą jo groteskiniais su rinkimais susijusiais pasisakymais ir prigesusį Kongreso respublikonų norą įsiteikti prezidentui naujausiuose teisiniuose mūšiuose (pavyzdžiui, pirmąkart per D. Trumpo kadenciją buvo atmestas prezidento veto).

Bet J. Bideno ruošiamai D. Trumpo ignoravimo strategijai greičiausiai teks atlaikyti ne vieną išbandymą.

Kadenciją baigiantis prezidentas, jausdamas, kad jo likusi galia priklauso nuo vis dar nemažos dalies rėmėjų, pastarąsias savaites ištisai grasino respublikonų įstatymų leidėjams, kurie drįsta jam priešgyniauti.

D. Trumpas ne kartą pabrėžė surinkęs 74 mln. balsų – rekordinį balsų skaičių kaip pralaimėjusiam kandidatui į prezidentus, ir tvirtino, kad jo pavardė rinkimų biuletenyje padėjo respublikonams laimėti rinkimus ir pakartotinius rinkimus federalinėse tarnybose.

„Senato respublikonai [tai] taip greitai pamiršta, - rašė jis tviteryje gruodžio 22 dieną. – Be mano jiems išreikštos paramos per pastaruosius rinkimus dabar jie turėtų 8 vietomis mažiau.“

Tame pačiame įraše D. Trumpas prognozavo, kad Johnas Thune‘as, antras pagal svarbumą Senato respublikonas, pralaimės 2022 metų respublikonų partijos (GOP) preliminarinius rinkimus, „politinei karjerai galas!!!!“.

Po to, kai JAV Senato respublikonų daugumos lyderis Mitchas McConnellas pripažino J. Bideno pergalę ir paragino narius vengti nešvarios kovos dėl rinkimų patvirtinimo, vienas Baltųjų rūmų patarėjas išplatino įstatymų leidėjams Vašingtone grafinę iliustraciją, rodančią, esą Kentukio respublikonas laimėjo savo septintąją kadenciją D. Trumpo pritarimo dėka.

Čia dar prisidėjo gausus D. Trumpo lėšų pritraukimas nuo pat rinkimų dienos. Jo rinkiminė kampanija paskelbė per du mėnesius pritraukusi 207,5 mln. JAV dolerių po prezidento pralaimėjimo, palyginti su anemišku lėšų pritraukimu iki balsų skaičiavimo pradžios (lyginant su J. Bidenu).

Be to, D. Trumpas įtikino grupę konservatyvių įstatymų leidėjų užginčyti trečiadienį numatytą rinkimų rezultatų patvirtinimą, kuris paprastai būna grynas formalumas. Senatorius Joshas Hawley, Misūrio valstijos respublikonas, praėjusią savaitę tikino prisijungsiantis prie daugelio Atstovų Rūmų respublikonų, kurie jau planavo prieštarauti kelių valstijų, kur virė atkakliausios kovos, rinkikų kolegijos balsų patvirtinimui. Teksaso valstijos senatorius Tedas Cruzas vadovavo kitai dešimties įstatymų leidėjų grupei, šeštadienį paraginusiai atidėti J. Bideno pergalės patvirtinimą ir iškelti kitus reikalavimus.

Joe Bidenas © Capital Pictures / Scanpix

Socialinės žiniasklaidos ruporas

J. Hawley, T. Cruzo ir kitų veiksmai privers Kongreso respublikonus oficialiai arba palaikyti, arba atmesti D. Trumpo klaidingas pretenzijas dėl suklastotų rikimų. Tiek J. Hawley, tiek T. Cruzas minimi kaip galimi respublikonų kandidatai 2024 metų prezidento rinkimuose.

Vos tik D. Trumpas išvyks iš Vašingtono, beveik nekyla abejonių, kad D. Trumpas savo dėmesį nukreips į J. Bideno puolimą ir pastangas pakenkti jo prezidentavimui.

Nors tik laikas parodys, ar tokios pastangos neapsiribos vien tik kurstančiais įrašais socialinėje žiniasklaidoje, kadenciją baigiantis prezidentas garsėja gebėjimu manipuliuoti žiniasklaida ir patraukti dėmesį tviterio žinutėmis, net kai jos yra akivaizdi netiesa. Jis sutelkė baltųjų rasistines ir ekonomines nuoskaudas į vieną sėkmingą prezidentinę kampaniją ir dabar, kai jo lūkesčiai būti perrinktam nepasiteisino, greičiausiai mėgins panaudoti tuos pačius kultūrinius veiksnius prieš naująjį prezidentą.

J. Bideno laikinojoje būstinėje personalas faktiškai neaptarinėja D. Trumpo pastangų pasėti nesantaiką. Mūšis prieš koronaviruso pandemiją užtemdė visas kitas problemas per prezidentinę kampaniją, susilpnindamas D. Trumpo purvo drabstymosi poveikį, – o J. Bideno patarėjai tikisi, kad sveikatos bei ekonominiai klausimai išliks pirmenybiniai, tiek tarp įstatymų leidėjų, tiek tarp rinkėjų.

„Aido kamera“

„Kongreso nariams tenka spręsti reikalus su savo rinkimų apygardomis realiu laiku, – teigė buvęs senatorius Chrisas Doddas, J. Bideno kampanijos patarėjas. – Dauguma vėl sutelks pastangas pasiekti rezultatų. Pastangos sukurti vadinamąją „aido kamerą“, kur skambėtų vien tik kritika, man nedaro įspūdžio kaip supergera politika.“

J. Bideno komandos manymu, yra įrodymų, jog D. Trumpo Amerikos politikos kontrolė jau silpsta. Vienas iš tai iliustruojančių pavyzdžių yra metinis gynybos finansavimo įstatymo projektas, kuris penktadienį tapo įstatymu po to, kai Senatas prisijungė prie Atstovų rūmų atmetant D. Trumpo gynybos biudžeto projekto veto.

D. Trumpas taip pat nesėkmingai bandė daryti spaudimą įstatymų leidėjams padidinti amerikiečiams numatomą lėšų sumą priimant pandemijos smukdomos ekonomikos gaivinimo įstatymo projektą, kurį Kongresas tvirta dauguma patvirtino gruodį. Prezidentas galiausiai jį pasirašė, nors jo reikalavimai nebuvo patenkinti, ir tik po žalingo vilkinimo.

Be to, daugumos J. Bideno patarėjų nuomone, vis groteskiškesni D. Trumpo pareiškimai ir jo nesugebėjimas pripažinti pralaimėjimo griauna jo pozicijas – kiek tai susiję su pagarba trumpuoju laikotarpiu ir su palikimu – ilgalaikės perspektyvos požiūriu.

Jau sklando anekdotai

Prezidento pastangos užginčyti J. Bideno rinkimų pergalės teisėtumą buvo atmestos eilėje šalies teismų ir jau spėjo tapti anekdotu liaudyje. Žiniasklaida pabrėžtinai nušviečia daugelį tiesos neatitinkančių D. Trumpo ir jo teisininkų komandos pareiškimų ir klaidingų žingsnių, kaip ir atskiras aukšto rango pareigūnų nuomones, pavyzdžiui buvusio JAV generalinio prokuroro Williamo Barro, kuris atsistatydino gruodį paskelbęs, kad Teisingumo departamentas neturi įrodymų, jog JAV rinkimų rezultatai buvo reikšmingai suklastoti.

D. Trumpas jau praranda nemažai sekėjų savo svarbiausiame rupore, tviteryje: per 379 000 vartotojų paliko jo paskyrą per gruodį, rodo „Factba.se“. Per tą patį laikotarpį J. Bidenas įgijo per 2,6 mln. naujų sekėjų.

Užvaldytas rinkimų sąmokslų teorijų, D. Trumpas tiesiog ignoravo siautėjančią koronaviruso pandemiją: naujų atvejų dienos rekordus, didėjantį hospitalizacijų mastą ir mirčių skaičių, kuris Jungtinėse Valstijose jau perkopė 349 000 ribą. Nors jis būtų galėjęs užtikrinti greitą ir sėkmingą vakcinų paskirstymą pagal jo administracijos „Operation Warp Speed“ programą, jos įgyvendinimas smarkiai atsilieka nuo anksčiau pareigūnų duotų pažadų – iki 2020 metų pabaigos paskiepyti 20 mln. žmonių.

Dėl to D. Trumpo pastangos suvaldyti JAV koronaviruso protrūkį sulaukė dar daugiau kritikos, ir ši didelė spraga galbūt ir lėmė jo prezidentavimo baigtį. Gruodžio 30 dieną D. Trumpas atkirto, kad „valstijų užduotis skirstyti vakcinas“, pridurdamas: „Judinkitės!”.

Nors. J. Bidenas ir jo patarėjai norėtų, kad D. Trumpas pasitrauktų iš centrinės nacionalinės scenos, kai kas įžvelgia šviesiąją šio reiškinio pusę. D. Trumpas yra taip toksiškai nusiteikęs visų pakraipų demokratų atžvilgiu, jog nesąmoningai padeda suvienyti partiją, kuri kitu atveju galbūt atviriau kivirčytųsi dėl politikos ir politinių klausimų, tokių kaip J. Bideno Baltųjų rūmų administracijos dėliojimas, sakė vienas iš buvusių J. Bideno kampanijos pareigūnų, paprašęs neviešinti jo pavardės.

Pats J. Bidenas savo aukotojams gruodžio pradžioje prognozavo, kad „Donaldo Trumpo šešėliui išsisklaidžius, jūs pamatysite siaubingai daug permainų“. J. Bidenas prognozavo, kad Vašingtone gali ir vėl užgimti dvipartinė dvasia.

Tačiau išrinktasis prezidentas kartu pripažino, kad jam „galbūt teks atsiimti savo žodžius“. Po kelių savaičių paklaustas, ar D. Trumpo pasitraukimas iš tikrųjų pakeis politinį klimatą, J. Bidenas atsakė daug atsargiau. „Pamatysime, – sakė jis. – Aš nežinau. Nesu ateities būrėjas.“