„Saugumo Taryba reikia pasipiktinimą ir sielvartą dėl civilių palestiniečių, pasinaudojusių teise taikiai protestuoti, žūties“, – sakoma pareiškimo projekte, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP. „Saugumo Taryba ragina atlikti šių veiksmų nepriklausomą ir skaidrų tyrimą, kad būtų užtikrintas atskaitingumas“, – nurodoma tekste. Per kruviniausią Izraelio ir palestiniečių konfliktą nuo 2014 metų karo Gazos Ruože pirmadienį žuvo mažiausiai 55 palestiniečiai, dar per 2,4 tūkst. buvo sužeisti. Susirėmimai įsiplieskė prieš Izraelio pareigūnams ir Baltųjų rūmų delegacijai, kurioje buvo JAV prezidento Donaldo Trumpo duktė Ivanka, atidarant ambasadą Jeruzalėje, perkeltoje iš Tel Avivo. Kraujas buvo toliau liejamas visą dieną. Tarp žuvusiųjų buvo aštuoni vaikai, jaunesni kaip 16 metų, sakė Palestinos pasiuntinys prie Jungtinių Tautų. Bendrą žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių pateikė Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija. „Saugumo Taryba reiškia gilų susirūpinimą dėl pastarųjų įvykių palestiniečių teritorijoje, nuo 1967 metų okupuotoje Izraelio, įskaitant Rytų Jeruzalę, ypač taikių protestų Gazos Ruože ir tragiškos civilių gyvybių netekties kontekste, – sakoma atmesto pareiškimo juodraštyje. – Saugumo Taryba ragina visas šalis elgtis santūriai, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo ir atkurta ramybė.“ „Saugumo Taryba ragina visas valstybes nesiimti jokių padėtį toliau bloginančių žingsnių, įskaitant bet kokias vienašališkas ir neteisėtas priemones, bloginančias taikos galimybes“, – pabrėžiama dokumente. Be to, ketinta pareikšti, kad bet kokie sprendimai ir veiksmai, „kurių tikslas – keisti Jeruzalės šventojo miesto pobūdį, statusą arba demografinę sudėtį, neturi teisinės galios“, turint omenyje JAV sprendimą pripažinti visą Jeruzalę Izraelio sostine. Palestiniečiai tikisi, kad Jeruzalės rytinė dalis taps jų būsimos valstybės sostine.











