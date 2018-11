Ruošiantis išstojimo be sutarties scenarijui Europos Komisija nuo lapkričio 20 dienos organizuos specialius seminarus ES narių aukšto lygio pareigūnams. Iš viso numatyta surengti 12 tokių konsultacijų, kurių tikslas – geriau paruošti ES valstybes skyryboms su Jungtine Karalyste be sutarties. Taip pat rašoma, kad šie seminarai vyks už uždarų durų. Juose bus svarstomi įvairūs klausimai, įskaitant klausimus, susijusius su finansinėmis operacijomis, lėktuvų skrydžiais ir piliečių teisėmis po JK pasitraukimo iš ES. Daug bus kalbama apie pasienio kontrolę. Nors Jungtinė Karalystė iš Europos Sąjungos oficialiai išstos 2019 metų kovo 29 dieną, „Brexit“ derybininkams iki šiol nepavyksta susitarti dėl šių skyrybų sąlygų. Susiję straipsniai: Britų URM vadovas abejoja dėl „Brexit“ susitarimo perspektyvų artimiausiu metu Gęsta ES viltys dėl „Brexit“ Labiausiai nesutariama dėl sienos tarp ES narės Airijos ir Britanijos valdomos Šiaurės Airijos būsimo statuso. Abi pusės sako norinčios, kad realios sienos tarp abiejų teritorijų neatsirastų, nes tai gali pažeisti 1998 metų Didžiojo penktadienio taikos susitarimą. Vis dėlto Londonas nenori, kad Šiaurės Airija neribotą laiką liktų ES muitų sąjungos narė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.