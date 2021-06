Bliūkšta pavydą kėlusi Australijos COVID-19 sėkmės istorija

S. Morrisono prieš 15 mėnesių priimtas sprendimas užverti šalies sienas tapo esminiu elementu, užtikrinusiu sėkmingą Australijos kovą su viruso plitimu šalyje. Dėl šių priemonių pavyko beveik visiškai grįžti į įprastinį gyvenimą ir ekonomikai atsigauti.

Deja, dėl lėtos vakcinacijos – vos 23 proc. australų yra gavę pirmąją skiepo dozę – ši šalis yra tapusi itin pažeidžiama dėl anksčiau šį mėnesį pradėtų fiksuoti itin sparčiai plintančios delta atmainos atvejų. Labiausiai tikėtina, kad į šalį ši atmaina pateko užsikrėtus tarptautinę lėktuvo įgulą vežusiam vairuotojui.

Kadangi šiuo metu Australijoje žiema, anot sveikatos ekspertų, šios valstybės laukia kelis mėnesius truksiantys ribojimai, nors pažangesnes vakcinacijos programas turinčios ekonomikos, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė (JK) ir JAV kaip tik rengiasi atsiverti.

„Dėl delta atmainos ir to, kaip ji plinta ir užkrečia daugybę žmonių, vakcinacijos spartinimas tampa kritiškai svarbus, – teigė mikrobiologijos srities mokslininkė Taghrid Istivan iš Melburno RMIT universiteto. – Kol dauguma žmonių nebus paskiepyta, visa tai vyks ir toliau.“

Prieš kelias dienas Perto mieste vykusioje spaudos konferencijoje Vakarų Australijos valstijos premjeras Markas McGowanas pranešė apie skubos tvarka skelbiamą keturių dienų karantiną dėl iš Sidnėjaus į šį miestą grįžusios užsikrėtusios moters. Šiuo metu Sidnėjuje fiksuojamas protrūkis viršija 130 atvejų, dar 18 fiksuota Naujojo Pietų Velso valstijoje.

Dedamos visos įmanomos pastangos siekiant nustatyti viruso plitimo kelius, kontakto vietų sąrašas vis ilgėja. Į jį pateko ir keli „Virgin Australia“ vietiniai skrydžiai, kai įgulos nariui buvo nustatytas virusas.

Didžiojo Sidnėjaus gyventojams nurodyta iki liepos 9 d. likti namuose, išskyrus tuos atvejus, kai einama mankštintis, įsigyti būtiniausių prekių ar vaistų. Šiaurinės teritorijos sostinėje Darvine birželio 28 d. paskelbtas 48 val. karantinas pratęstas iki liepos 2 d. Kvinslando valstijoje pradėti taikyti papildomi ribojimai, o Perte ir Kanberoje pirmą kartą nuo pandemijos pradžios įvestas privalomas kaukių dėvėjimas viešose vietose.

Labiausiai gąsdinantis periodas

„Nuo pandemijos pradžios, šis laikotarpis galbūt yra labiausiai gąsdinantis Naujajame Pietų Velse“, – patikino daugiausiai gyventojų turinčios Naujojo Pietų Velso valstijos premjerė Gladys Berejiklian.

„Pasaulis apstulbęs, kaip Australijai pavyko išsaugoti gyvybes ir pragyvenimo šaltinius, – šiuo metu saviizoliacijoje po kelionės į Europoje vykusį Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimą esantis S. Morrisonas prieš savaitę kalbėjo rytinėje televizijos laidoje. – Užtikriname mūsų ekonomikos augimą ir apsaugome žmonės.“

Vis dėlto kritikos netrūksta. Turizmo paslaugų operatoriai įspėja apie šios srities verslui kenkiančius lokalius karantinus, o Australijos mažmeninės prekybos asociacija praneša, kad nurodymas Sidnėjaus gyventojams likti namuose reikš nuostolius, kurių dydis per savaitę sieks 1 mlrd. Australijos dolerių (636 mln. eurų).

Artėjant kitų metų gegužės mėn. Australijoje vyksiantiems rinkimams, opozicinė Darbo partija aktyviai kritikuoja šalies vyriausybę dėl lėtumo užtikrinant reikalingus vakcinų kiekius ir nemezgant aktyvesnių kontaktų su pakankamu vaistų gamintojų skaičiumi.

Be to, Darbo partija žeria kaltinimus S. Morrisonui dėl nepavykusio mėginimo pagerinti saviizoliacijos sistemą, kai iš kitų šalių grįžę Australijos gyventojai privalo izoliuotis miesto centre esančiuose viešbučiuose. Anot Darbo partijos atstovų, pranešta apie 24 atvejus, kai virusas pasklido tarp žmonių per užsikrėtusius apsaugos darbuotojus ar valytojus.

Taip pat yra atvejų, kai keliautojai užsikrėtė virusu izoliuodamiesi galimai dėl prastų ventiliavimo sistemų – teigiamas testas gautas tik po to, kai jie paliko izoliacijos vietą.

„Šiais metais jie gavo dvi užduotis – vakcinaciją ir karantiną, – teigė Darbo partijos lyderis Anthony Albanese. – Abu šiuos darbus jie atliko prastai. Jei ir kituose miestuose būtų skelbiamas karantinas, o taikomi apribojimai užtruktų, susiklosčiusi situacija galimai turėtų realių politinių padarinių.“

Šios savaitės pradžioje bendrovė „Newspoll“ paskelbė viešosios nuomonės apklausos rezultatus, pagal kuriuos S. Morrisono vadovaujama koalicija nuo Darbo partijos atsilieka 2 procentiniais punktais (49 proc. – S. Morrisono konservatoriams, 51 proc. – Darbo partijai).

Nepakankamai sparti vakcinacija kartu su kritika dėl politinių sprendimų lyčių lygybės ir klimato kaitos klausimais. Anot A. Hugheso, reiškia, kad valdžia traukiasi iš numatomų laimėtojų pozicijos ateinančiuose rinkimuose į zoną, kur šiuo metu netrūksta realių abejonių, ar jos rekordinių rezultatų ekonomikos valdymo srityje pakaks išsaugoti iš rankų slystantį valdžios vairą.

Infekcinių ligų specialistas Peteris Collignonas iš Australijos nacionalinio universiteto medicinos mokyklos mano, kad izoliavimosi viešbučiuose sistema ir uždarytos sienos – sėkmingas kovos su viruso plitimu receptas. Vis dėlto, kaip teigia P. Collignonas, mažiausiai tris artimiausius mėnesius iki pat žiemos pabaigos teks gyventi su tam tikro laipsnio apribojimais tam, kad pavyktų visą tai suvaldyti.