„Tęsime paramą, įskaitant pagalbą gynybai ir pagalbą saugumui. Tokia paramą skiria abi JAV partijos. Tai buvo akivaizdu per senatorių delegacijos vizitą vakar, taip pat per Atstovų Rūmų delegacijos vizitą gruodžio mėnesį. Tai yra JAV Kongreso duotas signalas, kad mes ir toliau remsime Ukrainą 2022 metais ir skirsime papildomus 300 mln. JAV dolerių“, – sakė A. Blinkenas per bendrą spaudos konferenciją Kijeve su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba.

Jis pabrėžė, kad Vašingtonas ir toliau rems Kijevą, kad padėtų spręsti ekonominius iššūkius, su kuriais jis susiduria dėl Rusijos destabilizuojančių veiksmų.

„Rusija jau seniai bando destabilizuoti Ukrainos ekonomiką ir padėtį jos viduje, ir tai yra dalykas, kurį mes jau aptarėme su prezidentu Zelenskiu ir užsienio reikalų ministru. Kaip jau sakiau anksčiau, mes ir toliau palaikysime Ukrainą, kad spręstume Rusijos jai mestus ekonominius iššūkius“, – kalbėjo JAV valstybės sekretorius.

Savo ruožtu D. Kuleba nurodė, kad vienas svarbiausių derybų su A. Blinkenu klausimų buvo saugumo klausimas.

Jis padėkojo JAV administracijai ir valstybės sekretoriui asmeniškai už karinę paramą, kurią Ukraina jau gavo stiprindama savo gynybinius pajėgumus.

„Dar kartą kartoju: Ukraina neplanuoja jokių puolimo operacijų. Mes dirbame stiprindami tik savo gynybinius pajėgumus, o čia JAV išlieka mūsų svarbiausios partnerės“, – pridūrė ministras.

2021 metų gruodžio pabaigoje JAV prezidentas Joe Bidenas patvirtino JAV gynybos biudžetą 2022 metams.

Dokumente numatyta pratęsti Pagalbos Ukrainos saugumui iniciatyvą (USAI) ir pagal šią programą skirti 300 mln. JAV dolerių – 50 mln. daugiau nei pernai.