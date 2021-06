Į Europą amerikiečių diplomatijos vadovas grįžta praėjus kelioms dienoms po to, kai lydėjo Joe Bideną jo pirmojo vizito šiame žemyne metu jam esant JAV prezidento poste.

Valstybės departamentas penktadienį paskelbė, kad JAV diplomatijos vadovas Europoje praleis savaitę. Jis susitiks derybų su dviejų didžiųjų valstybių lyderiais – Vokietijos kanclere Angela Merkel ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.

A. Blinkenas savo vizitą pradės Berlyne, kur trečiadienį dalyvaus tarptautinėje konferencijoje Libijos klausimais. Padėtis šalyje po dešimtmetį trukusio karo stabilizuojasi, o gruodžio 24 dieną joje vyks rinkimai.

Vokietijos ir Prancūzijos santykiai su J. Bideno pirmtaku Donaldu Trumpu buvo gana sudėtingi. Jis kritikavo europiečius dėl jų prekybos, gynybos ir migracijos politikos.

Puikiai prancūziškai kalbančiam ir dalį vaikystės Paryžiuje praleidusiam A. Blinkenui tai bus pirmas jo kaip aukšto rango J. Bideno administracijos pareigūno apsilankymas Prancūzijoje.

A. Blinkenas taip pat sieks pažangos sprendžiant kitą opią pasaulio problemą. Romoje drauge su Italija jis vadovaus JAV vadovaujamos su grupuote „Islamo valstybė“ kovojančios koalicijos konferencijai, iš Sirijos išstumtai džihadistų grupuotei padidinus savo įtaką Afrikoje ir Afganistane.

Italijos pietiniame Materos mieste A. Blinkenas dalyvaus Didžiojo dvidešimtuko (G-20) užsienio reikalų ministrų susitikime, į kurį taip pat atvyks dviejų pagrindinių JAV priešininkių – Kinijos ir Rusijos – atstovai, su kuriais jis gali turėti progą susitikti atskirai.

G-20 ministrų susitikime A. Blinkenas „patvirtins JAV įsipareigojimus daugiašališkumui, aptars tolesnį bendradarbiavimą kovojant su COVID-19 pandemija, sprendžiant klimato kaitos krizės problemą ir atkuriant geresnius santykius su mūsų tarptautiniais partneriais, daug dėmesio skiriant Afrikai“, sakoma Valstybės departamento atstovo Nedo Price'o pareiškime.

J. Bidenas per pirmąjį savo kaip prezidento užsienio vizitą jau apsilankė Britanijoje, Belgijoje ir Šveicarijoje. Po chaotiško D. Trumpo prezidentavimo jis siekia pademonstruoti transatlantinę vienybę augančios Kinijos įtakos akivaizdoje.

Didžiojo septyneto ir NATO viršūnių susitikimuose dalyvavęs J. Bidenas pasiūlė vieną Vakarų palaikomą alternatyvą Kinijos infrastruktūros iniciatyvai ir išsprendė ilgai trukusį JAV ir Europos Sąjungos ginčą dėl valstybės subsidijų orlaivių gamintojoms „Airbus“ ir „Boeing“.

Per šią kelionę J. Bidenas taip pat susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, be to, jo administracija pranešė, kad JAV vadovas yra atviras susitikimams su Kinija, kurią Vašingtonas įvardijo kaip svarbiausią varžovą pasaulio arenoje.

A. Blinkenas kovą jau turėjo vieną, iš pažiūros įtemptą susitikimą su aukšto rango Kinijos pareigūnais Aliaskoje.