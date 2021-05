Per susitikimą, rengiamą Londone imantis griežtų koronaviruso prevencijos priemonių, bus ruošiama dirva kitą mėnesį Anglijos pietvakariuose vyksiančiam viršūnių susitikimui. Per šį susitikimą Joe Bidenas turėtų pirmąkart apsilankyti Europoje kaip JAV prezidentas. Abiejuose forumuose dalyvaus ir Indijos lyderiai.

Daugelis G-7 šalių suvienijo pastangas padėti Indijai, daugiausiai gyventojų turinčiai demokratinei šaliai, grumtis su didžiuliu koronaviruso protrūkiu, kai Vakarų šalyse pandemija dėl masinio skiepijimo jau slūgsta.

Po „Brexito“ JK perorientuoja savo užsienio politiką į Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, o britų užsienio reikalų sekretorius Dominicas Raabas šią savaitę taip pat priims Australijos, Pietų Korėjos ir Pietryčių Azijos šalių asociacijos (ASEAN) ministrus.

Rusijai skleidžiant „melą ir propagandą“ dėl Ukrainos ir kitų konfliktų apimtų šalių, D. Raabas pareiškė norįs, kad G-7 „sugalvotų greitą reagavimo mechanizmą“, siekiant kovoti su dezinformacija.

A. Blinkenas per šią savaitę rengiamą vizitą ketina pažadėti Ukrainai „nesvyruojančią“ JAV paramą po to kai, prie šios šalies sienų buvo sutelktos didžiulės Rusijos pajėgos.

Per dvišales derybas, kurios bus surengtos iki G-7 ministrų darbo vakarienės, D. Raabas ir A. Blinkenas aptars Afganistano, Kinijos, Irano ir prekybos klausimus, nurodė JK Užsienio reikalų ministerija.

Kinija, kaip ir Rusija, sulaukia Vakarų žvalgybos tarnybų kaltinimų, kad pasitelkia sau palankius „trolius“ socialinėje žiniasklaidoje ir kad savo valstybinę žiniasklaidą naudoja skleisti agresyviam naratyvui dėl tokių klausimų kaip Sindziango regione gyvenančių uigūrų sunki padėtis.

JAV tikisi, kad per diskusijas apie Kiniją Didysis septynetas „aptars, kaip galėtume glaudžiai bendradarbiauti su savo sąjungininkais ir partneriais, spręsdami savo kolektyvinius iššūkius, užėmę tvirtą poziciją“, žurnalistams sakė aukšto rango Valstybės departamento pareigūnė Erica Barks-Ruggles.

Kritika dėl paramos mažinimo

Kalbėdamas plačiau, D. Raabas pažymėjo, jog „imsimės veiksmų, kad visame pasaulyje būtų užtikrinta vienoda galimybė gauti vakcinos, iškelsime pasaulinius mergaičių švietimo tikslus, tarsimės dėl ambicingų veiksmų klimato kaitos srityje ir ruošiame naujas priemones, turinčia užkirsti kelią badui“.

Aktyvistai griežtai kritikuoja Didžiąją Britaniją dėl sprendimo sumažinti humanitarinės pagalbos biudžetą. JT agentūros, įskaitant vaikų fondą UNICEF, perspėja, kad toks žingsnis sukels labai rimtų pasekmių milijonams žmonių visame pasaulyje.

Tačiau, kaip ir kitos Didžiojo septyneto narės, Jungtinė Karalystė teigia turinti atsižvelgti į spaudimą biudžetui dėl didžiulių išlaidų kovai su COVID-19 pandemija, nors šis turtingųjų valstybių klubas žada išskirti lėšų, turinčios padėti skurdesnėms šalims gauti papildomų vakcinų.

G-7 vienija Britaniją, Kanadą, Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Japoniją ir JAV, taip pat ES. Be svečių iš Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių, šią savaitę ir birželį vyksiančiuose viršūnių susitikimuose dalyvaus ir Pietų Afrikos Respublikos atstovai.

Vėliausias pagrindinių pasaulio ekonominių galybių ministrų asmeninis susitikimas įvyko Prancūzijos šiaurės vakariniame Dinaro pajūrio kurorte 2019 metų balandį.

Kai G-7 ministrai susitiks formalių derybų antradienį ir trečiadienį, jie bus vietoje testuojami dėl koronaviruso, o per susitikimus bus atskirti vienas nuo kito permatomomis apsauginėmis pertvaromis. Be to, Londonas apribojo kiekvienos delegacijos dalyvių skaičių.

„Per susitikimus bus parodyta, kaip galima saugiai ir sėkmingai spręsti diplomatijos reikalus, mums atsigaunant nuo pandemijos“, – pabrėžė britų Užsienio reikalų ministerija.

JK taip pat ruošiasi lapkritį Glazge surengti kitą JT aukščiausio lygio susitikimą klimato kaitos klausimais – COP26.

„Pandemija ir klimato krizė yra dar vienas priminimas, kad esame susieti pasaulinėje bendruomenėje“, – pareiškė E. Barks-Ruggles, J. Bidenui sugrąžinus JAV į pasaulinio masto derybas dėl klimato kaitos, iš kurių pasitraukė jo pirmtakas Donaldas Trumpas.

„Mūsų bendrų vertybių su G-7 partneriais patirtis pasitarnaus kaip tvirtas pagrindas mūsų pastangoms įveikti šiuos pasaulinius iššūkius“, – pridūrė amerikiečių pareigūnė.