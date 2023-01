Vašingtono diplomatijos vadovas, atvykęs į Artimuosius Rytus, lankosi Izraelyje po susitikimo Kaire su Egipto prezidentu Abdel Fattah al-Sisi ir šalies užsienio reikalų ministru.

Izraelis atsigauna po penktadienį įvykdyto išpuolio, per kurį prie sinagogos aneksuotoje Rytų Jeruzalėje žuvo septyni civiliai, kitą dieną po to, kai okupuotame Vakarų Krante kruviniausias per daugelį metų kariuomenės reidas nusinešė 10 palestiniečių gyvybių.

Atvykęs į Tel Avivo oro uostą A. Blinkenas pasmerkė tuos, kurie kursto smurtą Jeruzalėje ir „bet kokius kitus teroro aktus, nusinešančius nekaltų žmonių gyvybes“.

„Kiekvieno pareiga imtis priemonių įtampai nuraminti, o ne ją kurstyti, – sakė jis. – Tai vienintelis būdas sustabdyti kylančią smurto bangą, kuri nusinešė per daug gyvybių – per daug izraeliečių, per daug palestiniečių.“

Per naujausią kraujo praliejimą Izraelio kariai pirmadienį Vakarų Krante nužudė palestinietį vairuotoją, pranešė abiejų pusių pareigūnai, o kariuomenė teigė, kad automobilis pradėdamas važiuoti kliudė kareivio koją.

Nuo metų pradžios Izraelio ir Palestinos konfliktas nusinešė 35 suaugusių palestiniečių ir vaikų gyvybes. Per tą patį laikotarpį žuvo šeši Izraelio civiliai, tarp jų – ir vienas vaikas bei vienas ukrainietis civilis. Visi jie buvo nušauti per išpuolį penktadienį prie sinagogos gyvenvietėje Rytų Jeruzalėje.

A. Blinkenas ketina susitikti su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanjahu, politikos veteranu, kuris praėjusių metų pabaigoje grįžo į valdžią ir vadovauja labiausiai dešiniųjų pažiūrų vyriausybei per visą Izraelio istoriją.

JAV diplomatijos vadovas taip pat vyks į Ramalą Vakarų Krante, kur susitiks su Palestinos autonomijos vadovu Mahmudu Abbasu.