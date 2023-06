Blinkenas – apie „Wagner“ maištą: ką jis parodo ir kaip vertina spėliones apie Putiną

Anot naujienų agentūros AFP, A. Blinkenas sakė, kad trumpalaikis "Wagner" samdinių maištas atskleidžia „tikrus Putino valdžios trūkumus“.

"Wagner" maištas buvo „tiesioginis iššūkis Putino valdžiai“

Savaitgalį privačios samdinių grupuotės ir jos lyderio Jevgenijaus Prigožino maištas buvo „tiesioginis iššūkis Putino valdžiai“, sakė A. Blinkenas.

„Taigi tai kelia gilių klausimų, rodo tikrus trūkimus“, – "CBS News" pokalbių laidai „Face the Nation“ sakė A. Blinkenas.

Dar per anksti pasakyti, kokia ateitis laukia "Wagner" samdinių grupės narių, kurie sukilo vakar, mano A. Blinkenas.

Kaip rašyta, Kremlius pareiškė, kad nepateiks kaltinimų jokiems "Wagner" kariams, kurie vakar sukilo, nors anksčiau kaltino juos ginkluotu maištu.

Chaosas gali užsitęsti

Vakarykščio maišto sukeltas chaosas gali trukti savaites ar mėnesius, sakė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.

„Nemanau, kad matėme paskutinį Rusijos suirutės veiksmą“, – sakė Antony Blinken.

Jis pridūrė, kad dar per anksti pasakyti, kokia ateitis laukia "Wagner" samdinių.

A. Blinkenas sakė, kad nei JAV, nei Rusijos branduolinė pozicija dėl krizės nepasikeitė.

"I think you've seen cracks emerge that weren't there before."