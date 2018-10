Tokį klausimą pirmadienį šmaikštaudamas uždavė pats JAV prezidentas. „Nesu gėrėjas ir galiu sąžiningai pasakyti, kad gyvenime neragavau alaus – tai viena iš mano gerųjų savybių“, – per užsitęsusią spaudos konferenciją juokavo D. Trumpas. „Ar galite įsivaizduoti, kas būtų, jei (gerčiau)? – klausė jis. – Koks būčiau nenaudėlis. Būčiau blogiausias pasaulyje.“ Prezidentas šaipėsi iš savęs, atsakydamas į klausimus apie jo iškeltą kandidatą į Aukščiausiojo Teismo teisėjus Brettą Kavanaugh, kuris sulaukė jo karjerą galinčių sugriauti kaltinimų, kad jis esą smurtavo prieš moteris per išgertuves mokyklos ir universiteto laikais. D. Trumpas vėl gynė konservatyvųjį teisėją, kuris galėtų daugeliui metų pastumti šalies svarbiausią teismą dešinėn, ir pažymėjo, jog B. Kavanaugh duodamas parodymus Senate neslėpė, kad jaunystėje mėgdavo alų. Nors B. Kavanaugh nėra „idealus kalbant apie alkoholį“, JAV lyderis pareiškė pažįstantis opozicinių demokratų senatorių, kurie taip pat nėra „angelai“. Paklaustas, kuriuos politikus jis turėjo omeny, prezidentas atsisakė detalizuoti: „Išsaugosiu tai knygai, kaip ir visi kiti. Šito jums nesakysiu.“

