„BlackSeaNews“: Rusija ruošiasi Ukrainos uostų blokadai

Rusija paskelbė įspėjimus, jog kitą savaitę atitvers Ukrainos kranto liniją būsimoms raketų pratyboms, trečiadienį pranešė vienas Ukrainos tyrimų centras, kai į Juodąją jūrą atplaukė keli Rusijos kariniai laivai, rašo „The Moscow Times“.

Tai gali būti didžiausio masto uždarymai per pastaruosius aštuonerius metus, teigia Ukrainos Strateginių Juodosios jūros studijų instituto narys A. Klimenka.

#Russia's economic blockade of #Ukraine't ports could worsen the economic and sociopolitical situation in the Ukrainian part of the Azov-Black Sea basin. (As a reminder, pro-Russian sentiments are strong in these parts of 🇺🇦)#UkraineWillResist https://t.co/N6fSptGXj5