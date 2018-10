Iš pradžių skelbta, kad Niujorko priemiestyje esančiuose Billo ir Hillary Clintonų namuose aptikta bomba.

Tačiau vėliau paaiškėjo, kad įtartinas paketas atsiųstas B. Obamai.

„Paketai įprastinės korespondencijos apžiūros procedūros metu buvo įvardyti kaip galimai sprogstamieji užtaisai, nedelsiant imtasi reikiamų priemonių. Saugomi asmenys paketų negavo, nebuvo jokios rizikos, jog gaus“, – teigiama slaptųjų tarnybų išplatintame pareiškime.

Pareigūnai teigia, jog „pradėtas kriminalinis tyrimas, kurio metu bus pasitelkti visi įmanomi ištekliai, siekiant surasti atsakingus asmenis“.

Naujienų agentūra „Associated Press“ praneša, kad dėl bombos grėsmės evakuota naujienų kanalo CNN būstinė Niujorke.

BREAKING: CNN says its offices in New York have been evacuated because of a suspicious package.— The Associated Press (@AP) October 24, 2018