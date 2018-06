Pirmadienį į televizijos NBC eterį išėjusioje laidoje „Today“ 71 metų B. Clintono buvo taip pat paklausta jo nuomonės apie įsibėgėjusį judėjimą #MeToo. Buvęs JAV prezidentas šiuo metu važinėja po šalį, pristatydamas savo naująją knygą „The President Is Missing“, kurį parašė kartu su bestselerių autoriumi Jamesu Pattersonu. Daugiausiai dėmesio B. Clintonas sulaukė dėl savo darbo Ovaliajame kabinete, o ypač jo romano su tuometine Baltųjų rūmų stažuotoja M. Lewinsky, kuriai tuomet buvo 22 metai. „Aš atsiprašiau visų šiame pasaulyje“, – pareiškė B. Clintonas, paklaustas, ar atsiprašė M. Lewinsky. „Aš su ja nekalbėjau, – pridūrė jis. – Niekada su ja nekalbėjau.“ Buvęs prezidentas, atsakydamas į pateiktą klausimą, patikino visai nemanąs, kad turėtų atsiprašyti šios moters asmeniškai. „Tačiau viešai aš ne vieną kartą esu sakęs, kad gailiuosi, – kalbėjo jis. – Tai visai kas kita. Šis atsiprašymas buvo viešas.“ Paklaustas, ką galvoja apie judėjimą #MeToo, B. Clintonas atsakė: „Man patinka tas #MeToo judėjimas.“ „Jis truputį pavėluotas. Bet tai nereiškia, kad aš su viskuo sutinku. Man vis dar kyla klausimų dėl kai kurių priimtų sprendimų“, – pridūrė jis.

