Sekmadienio popietę iš Ukrainos, kaip teigiama, buvo paleistas dronas UJ-22, kurio veikimo nuotolis siekia iki 800 km. Jis esą gabeno „30 blokų C4 sprogmenų, kurių bendras svoris – 17 kg“.

Taikinys esą buvo netoli Maskvos esantis Rudnevo pramonės parkas, kur galėjo įvykti V. Putino vizitas, tačiau dronas nukrito maždaug 20 km nuo parko.

Rusijos propagandistas Pavelas Zarubinas sekmadienio rytą pranešė, kad Rusijos prezidentas planuoja apsilankyti šiame pramonės parke, tačiau, kada tiksliai turėtų įvykti vizitas, jis nepasakė.

Rusijos gyventojai tuo metu skelbė vaizdų iš Rudnevo pramonės parko, kuriuose priešais pagrindinį pastatą matyti pilka veja, apipurkšta žaliais dažais, kas palaikyta požymiu, jog netrukus atvyks V. Putinas, mat Rusijos prezidento pavaldiniai nuolat nori priversti jį galvoti, kad „Rusija klesti“, rašo „Bild“.



Iš tiesų V. Putinas ten neapsilankė iki šiol. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pirmadienį sakė, kad Rusijos prezidentas dirba Kremliuje ir didelių viešų renginių neplanuoja. Dabar Kremlius skelbia, kad Rudnevo pramonės parke V. Putinas apsilankys ketvirtadienį.

Apie tariamą pasikėsinimą į Rusijos prezidento gyvybę rašantis „Bild“ cituoja ukrainiečių aktyvistą Jurijų Romanenką, kuris, kaip teigiama, palaiko glaudžius ryšius su Kyjivo slaptosiomis tarnybomis.

„Praeitą savaitę mūsų žvalgybos pareigūnai gavo informaciją apie V. Putino kelionę į Rudnevo pramonės parką. Dėl to mūsų dronas kamikadzė pakilo, praskriejo per visą Rusijos Federacijos oro gynybą ir sudužo netoli pramonės parko“, – rašė J. Romanenka, kurį cituoja leidinys.

„Delfi“ primena, kad pirmadienį Rusijos žiniasklaidos priemonės iš tiesų pranešė apie į rytus nuo Maskvos sudužusį droną UJ-22.

According to Russian sources - “A drone with explosives, possibly a Ukrainian UJ-22 Airborne, fell in the village of Vorovskogo near Moscow. The UAV was stuffed with Canadian M112 explosive charges.» ~480km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/6FHlLvgTqo