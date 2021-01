Dirbdamas antrą dieną prezidento poste, J. Bidenas skirs dėmesį nelygybei sunkumų patiriančių mažumų bendruomenėse, kuomet pasirašys 10 su pandemija susijusių prezidento įsakų.

J. Bideno administracijos pareigūnai teigia, kad norint įveikti infekciją būtina nacionaliniu mastu imtis koordinuotų veiksmų. Federalinė vyriausybė taip pat tikisi, kad Kongresas pritars jos prašymui išskirti 1,9 trln. dolerių (1,6 trln. eurų) ekonomikos gaivinimo pastangoms ir kovai su COVID-19.

Federalinė nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra (FEMA) ketina steigti skiepijimo centrus. Per mėnesį tokių įstaigų turėtų atsirasti 100. Be to, naujasis prezidentas liepė Ligų kontrolės ir prevencijos centrui (CDC) nuo ateinančio mėnesio pradžios leisti platinti vakcinas per vietines vaistines.

Užkrečiamųjų ligų specialistas Anthony Fauci, pagrindinis J. Bideno patarėjas koronaviruso klausimais, taip pat paskelbė, kad JAV vėl rems Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO).