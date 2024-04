Bidenas su žmona paskelbė savo mokesčių deklaraciją

Sutuoktiniai nurodė sumokėję 146 629 dolerius federalinių mokesčių. Tai atitinka 23,7 proc. mokesčių tarifą. J. Bideno deklaracijoje taip pat nurodoma, kad jis sumokėjo 30 908 dolerių pajamų mokestį Delavero valstijoje. J. Biden, anot duomenų, 3 549 dolerius pajamų mokesčio sumokėjo Virdžinijoje. Prezidentas su žmona, be to, 20 477 dolerius paaukojo labdarai. Per dvejus ankstesnius metus Bidenai uždirbo mažiau – 579 514 dolerių 2022-aisiais ir 610 702 dolerius 2021 m.